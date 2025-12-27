Budapest karácsonyi csoda nélkül maradt, az Orbán-kormány csak az ígért pénz kisebbik részét fizette ki

Orbán-kormány;Budapest;támogatás;csőd;közösségi közlekedés;trolibusz;

2025-12-27 07:26:00 CET

Alig pár nap van már csak hátra a 2025-ből, de még mindig nem hárult el a csődveszély a fővárosi önkormányzatnál – tudtuk meg.

Az Orbán-kormány sok hónapos várakoztatás után karácsony előtt kifizette az új trolibuszok vásárlására korábban ígért és rendeletbe foglalt támogatás összegét, 8,8 milliárdot, a Népszava információi szerint a közösségi közlekedés szintén törvényben rögzített támogatásával azonban még mindig tartozik.

Itt érdemes megemlíteni: a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra korábban mindenkit azzal nyugtatott, hogy „az év végéig a főváros 12+8,8 milliárdot kap a kormánytól”, de a pénz nagyobbik része azóta se érkezett meg.

Ez azért is különös, mert az Orbán-kormány közben döntött Debrecen sokkal kisebb volumenű – például egyetlen metróvonal sincs – közösségi közlekedésének évi ötmilliárd forintos támogatásáról.

A fővárosi önkormányzatnak a közösségi közlekedésre járó 12 milliárdjáról Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a karácsony előtti kormányinfón ugyan azt mondta, hogy Budapest meg fogja kapni azt is. De a következő mondattal rögtön felül is írta az állítását. Kijelentette ugyanis, hogy a főváros ennél több pénzzel tartozik – nem részletezte, de vélhetőleg a szolidaritási hozzájárulás ki nem fizetett részleteire gondolt –, amit bele kell számítani az ügyletbe. Azt is elismételte, hogy a kormány azt várja a fővárostól, hogy mondja ki hivatalosan a fizetésképtelenségét. Ebben az esetben segítenek, meg is alkották hozzá a törvényt, részükről minden ígéretüket teljesítették.

A rohamléptekben összedobott, megszavazott és már ki is hirdetett segélyhiteltörvény deklarált célja azonban nem a főváros fizetésképtelenségének elkerülése, hanem „a fővárosi közszolgáltatásokban, ezen belül a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetése”. (Így ez nem vonatkozik a többi közszolgáltatásra, például a csatornázási cégre, a vízművekre, a távhőszolgáltatásra és a gyógyfürdőkre, ahogy a fővárosi intézményekben, az idősotthonokban, szociális intézményekben, könyvtárakban dolgozókra sem, ráadásul a közszolgáltatások üzemeltetéséhez nem elég a munkabérek kifizetése, a működtetésnek jelentős dologi költsége is van, gondoljunk csak az üzemanyagra.)

Már a hitel folyósítása előtt fedezetet kérne az állam, ami lehet ingatlan vagy vagyoni értékű jog is. Ezenfelül egy bizottságot ültetnének a városvezetés nyakára, amely minden számlát megvétózhatna. A hitel futamidejét, kamatát és a fedezetét a kormány egyedi határozatban szabná meg kénye-kedve szerint. Mindezek után aligha meglepő, hogy a városvezetés nem kapkod a hitelfelvétellel. Ettől függetlenül megtörténhet, hogy helyettük Sára Botond főispán kéri ezt a kormánytól a törvény adta kiskaput kinyitva. Sára már bejelentette, hogy a fővárosi kormányhivatal megvizsgálja az elfogadott 2026-os fővárosi költségvetést, mert az szerinte fiktív számokon alapul, ami veszélyezteti a város működését.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az 532,5 milliárd forint főösszegű költségvetés kettő – együttesen – több mint 100 milliárd forintos provizórikus bevételt is tartalmaz, amely a szolidaritási hozzájárulás (szola) állami normatívák feletti részéből és a szola-perek nyomán várt állami visszafizetésekből áll össze. Ám hiába fogadta el a Fővárosi Közgyűlés a költségvetést, ha nem sikerül tartozás nélkül zárni az idei évet, akkor borulhat minden. A főváros nem csupán a következő iparűzési adóbevétel márciusi beérkezéséig való túlélést biztosító 40 milliárdos folyószámlahiteltől esik el, de felmondhatják a hármas metró és az EIB hitelét is. Ez együtt 140 milliárd forint azonnali visszafizetését jelentené. A dominóhatás következményei beláthatatlanok. Alig pár nap maradt a helyzet megoldására.

A kormányt azonban – legalábbis egyelőre – ez nem hatja meg.

Erre utal, hogy a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett, karácsony előtt megjelent rendeletben továbbra is 97,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás (szola) befizetését várják jövőre a fővárostól,

miközben már az idei 89 milliárdot sem tudta befizetni. Ezenfelül a kerületi önkormányzatoktól is beszednének összesen több mint 80 milliárdot.