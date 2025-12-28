Elkezdődött a Trump–Zelenszkij-találkozó, a két elnök tárgyalni fog területi kérdésekről is

tárgyalás;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-12-28 20:05:00 CET

Mindketten azt remélik, hogy közel az orosz-ukrán béke.

Amerikai keleti parti idő szerint vasárnap délután fél 2-kor (kelet-európai idő szerint vasárnap este fél 8-kor) Donald Trump amerikai elnök fogadta az ukrán kollégáját, Volodimir Zelenszkijt arra a kulcsjelentőségűnek szánt tárgyalásra, amely utat nyithat az orosz-ukrán háborút lezáró béke felé Mar-a-Lagóban, az amerikai elnök magánrezidenciáján. Azt mindkét politikus hangsúlyozta, hogy a béke nyújtásnyira lehet: az ukrán elnök azt mondta, reményei szerint a tárgyalás olyan gyorsan hozza el a békét, amilyen gyorsan csak lehet, Donald Trump pedig úgy nyilatkozott, lehetőség van „a nagyon gyors” előrelépésre, szerinte ezúttal Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij is komolyan gondolja, hogy békét akar, ezek pedig a tárgyalássorozat utolsó fázisai.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között ma főleg arról a 20 pontos ukrán béketervről lesz szó, amelyre a kijevi vezetés a 28 pontos amerikai béketervet redukálta, Volodimir Zelenszkij közlése szerint tárgyalni fognak területi kérdésekről is, az amerikaiakkal a munka 90 százalékát már előzetesen elvégezték.

Ami az Ukrajnának békeszerződés után nyújtandó biztonsági garanciákat illeti, Donald Trump tárgyalás előtt egyszerűen ostobának nyilvánította az erről szóló újságírói kérdést, de sietve hozzáfűzte,

meg fognak állapodni biztonsági garanciákról is,

az európai országok pedig nagyon is szerepet fognak vállalni a biztosításukban.

Mar-a-Lago nemzeti emlékhely az Egyesült Államokban, a floradai Palm Beachben, az akkor még csak ingatlanmilliárdos Donald Trump 1985-ben vette meg. A tárgyalást a kúria díszebédlőjében tartják, ahova kezdés előtt beengedték az újságírókat, de aztán egyik pillanatról a másikra szóltak nekik, hogy hagyják el a termet, biztonságiak kísérték ki őket.

Amíg a vasárnapi találkozó előtt Volodimir Zelenszkij az európai országok vezetőivel egyeztetett, Donald Trump felhívta az orosz elnököt, az Ukrajna ellen 2022. február 24-én elindító Vlagyimir Putyint. Utóbbiról az amerikai elnök nem árult el részleteket azon túl, hogy jónak és produktívnak nevezte az általa kezdeményezett 75 perces telefonbeszélgetést, az oroszok viszont kiszivárogtatták, hogy mi hangzott el. E szerint – árulta el Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója – Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyetértett abban, hogy a tűzszünet csak meghosszabbítaná a konfliktust,

inkább a kijevi vezetésnek kellene egy „felelős, bátor” döntést hoznia a donbászi régióról.

Ez az orosz követelések alapján területek átadását jelentené úgy, hogy Ukrajna korábban már engedett egy másik orosz követelésnek, és lemondott a NATO-tagság lehetőségéről.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy az ukrán kollégával folytatott tárgyalás után újra fel fogja hívni Vlagyimir Putyint, de Volodimir Zelenszkijjel együtt az európai vezetőket is tájékoztatják a fejleményekről. az orosz elnök vasárnap korábban fenyegetőzött egy sort, mondván, ha Ukrajna nem akar békét, ő erővel fogja elérni a céljait.