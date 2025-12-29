Már az adatokért is küzdeni kell, petíciót írtak Hankó Balázsnak az ifjúságkutatók

adatok;petíció;ifjúságkutatás;Hankó Balázs;

2025-12-29 07:00:00 CET

160 kutató, ifjúsági szakember írta alá azt a petíciót, amelyik a 2024-ben felvett nagymintás ifjúságkutatás adatainak nyilvánosságra hozatalát követeli Hankó Balázstól és a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól.

2000 óta négyévente készül el az országban egy nagymintás ifjúságkutatás, amelynek adatait 2016-ig a kutatói közösség szabadon elérte, dolgozhattak belőle, és publikálhatták az ebből készült tanulmányaikat, így intenzív, színes szakmai-közéleti diskurzus alakulhatott ki – hívja fel a figyelmet a petíció, amelyet Nagy Ádám ifjúságkutató juttatott el a Népszava számára. „Persze a helyzet nem volt ennyire rózsás: a döntéshozók legtöbbször a fülük botját sem mozdították a kutatói jelzésekre, a döntések jórészt nem ezen adatok alapján születtek” – teszik hozzá a szakemberek a szövegben.

2016-tól a helyzet még rosszabb lett, a „nem privilegizált” ifjúságkutatók az adatfelvétel lezárultától majd két évig nem fértek hozzá az adatokhoz, végül 2018-ban jelenhetett meg az autonóm szakemberek Margón kívül című kötete. „2020-ban a felügyeletet ellátó tárca, az adatok fura ura – a Századvég–Nézőpont párost addigra kiegészítő harmadik szervezet, az MCC közreműködésével – ismételten eltüntette az adatokat, csak most már a helyzetet azzal is megfejelte, hogy a neki nem tetsző információkat elhallgatta, illetve egyes adatokat valótlanul tett közzé” – írják.

Az Orbán-kormányhoz közel álló kutatóintézetek elhallgatták például a fiatalok konzervatív-liberális skálán erősödő liberális attitűdjét, és a gyermekvállalási kedvre vonatkozó adatokba egyszerűen nem számolták bele azokat, akik nem terveznek gyermeket vállalni, kedvezőbb képet mutatva így a kabinet családpolitikájáról.

A 2024-ben felvett adatokból a „rendszert kiszolgáló valaha volt kutatók bürokrata társaik már arra sem vették a fáradságot, hogy a látszatra adjanak: a mai napig a több mint egy éve felvett adatok gyorsjelentését sem hozták nyilvánosságra” – hangsúlyozzák a petícióban, és hozzáteszik: egyes információk szerint az eredmények lehangolóak. A kutatók a minisztériumhoz fordultak az adatok kiadásáért, de az „döntés-előkészítő anyagra” történt hivatkozással elutasította a kérést, emiatt ma már a NAIH is vizsgálatot folytat. A kutatás szabadságáért aggódó kutatók hangsúlyozzák: ők a legszélesebb nyilvánosság számára szeretnék bemutatni a fiatalok világát feltáró adatokat.