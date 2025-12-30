A jövő embere

miniszterelnök;Lázár János;Orbán Viktor;államfő;

2025-12-30 06:00:00 CET

Beszélik, hogy sikeres választások után a kormányfő elhagyja hivatalát, megtér az államfői pozícióba, maga mögött hagyja a hétköznapi robotot, de a közhatalom gyeplőjét azért szorosan markolja, hogy a rendszer továbbra is az ő nevét hordozza. Szegeden, a digitális polgári körök gyűlésén Lázár János arról kérdezte Orbán Viktort, miért is kell a Fideszre szavazni, amire Orbán azt mondta: ha nincs Fidesz, háború és migráció lesz Magyarországon, és nem születik elég gyerek. Lázár ekkor megkérdezte, hogy miért kell Orbánra szavazni, de a kormányfő szerint az emberek nem rá szavaznak, hanem a „nagyszerű közösségükre” és ez a közösség másokat is kiállíthatna miniszterelnöknek. Orbán három nevet említett: ha nyugodt kormányzást szeretnének, akkor Áder Jánost; ha friss és lendületes kormányzást, akkor Lázárt; ha pedig mindenki jól akar aludni a pénzügyei miatt, akkor Varga Mihályt.

Lázár később Lentulai Krisztián műsorában arról beszélt, hogy az embereket már „nem érdekli a politikai korrekt fogalmazás, világos beszédet akarnak, mert úgy gondolják, ez fogja a problémáikat megoldani”, továbbá erős vezetőket akarnak. Tudni kell a lényeget röviden megfogalmazni, mert a választók nagy része nem követi a politikát, benyomások, percepciók alapján döntenek. Szerinte Orbán abban kiemelkedő, hogy a nagy, összetett kérdéseket gyorsan megérti, és gyorsan, egyszerűen el tudja mondani a lényeget, „sikerének kulcsa ez a lefordítási képesség, amellyel például a bonyolult brüsszeli folyamatokat érthetően át tudja adni”. Én Orbán Viktornak dolgozom, azt csinálom, amit ő kér – tette hozzá. Kifejtette azt is, hogy „Magyarország régi politikai elitje nagyon nagy bajban van, függetlenül attól, hogy melyik oldalon áll”, s az új politikai térben nem lesz rájuk szükség. Új világ kezdődik, tabukérdések kerülnek elő a következő tíz évben, a jelenlegi demokratikus intézményrendszer nem képes kiszolgálni a választói igényeket – tette hozzá. Szerinte Németország azért gyenge, mert bár a választók erős vezetőt szeretnének, de az intézményrendszer ezt nem teszi lehetővé. Sikeres viszont Donald Trump, ő az az ember, akire kereslet van.

Az intézményrendszer válságát jelzi Lázár szerint, hogy Németországban hatmillió AfD-szavazót ignorálnak, azt mondják rájuk, hogy hülyék, és hasonló a helyzet Franciaországban a Le Pen-féle Nemzeti Tömörüléssel. Orbán Viktor szavai 30 éve el sem hangozhattak volna, de a Fidesz jelenlegi politikája következmény, arra válasz, hogy a választók erős vezetőt keresnek – tette hozzá, elismerve, hogy mindez a demokratikus intézményi kereteket feszíti. Aki közelebb áll az emberekhez, aki idézőjelben populistább, az lesz sikeresebb – mondta Lázár, aki szerint világos mandátum és felhatalmazás kell a választóktól, hogy érvényesülhessen az akaratuk. Az embereknek ugyanis elegük van a vacakolásból, rendezett Európát, rendezett életet akarnak.

Ez volna hát a jövő borzalmának embere, akit szó nélkül hagyni sokak szerint az értelmiség árulásának eddigi legsúlyosabb esete.