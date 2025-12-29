Bántalmazás gyanúja miatt nyomoz az ügyészség a XX. kerületi tűzoltóságon

bántalmazás;nyomozás;tűzoltóság;Központi Nyomozó Főügyészség;

2025-12-29 11:29:00 CET

Egyelőre nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

Alárendelt megsértésének bűncselekménye miatt folytat nyomozást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség egy olyan eset miatt, amely Budapest XX. kerületének hivatásos tűzoltó laktanyájában történt - derül ki a Telex beszámolójából.

A portál azt követően kereste meg a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF), hogy információi szerint 2025 májusában a létesítmény parancsnoka bántalmazta az egyik őrmestert. A hatóság válaszában hozzátette, gyanúsítotti kihallgatás nem történt, az üggyel kapcsolatban pedig további adatot nem közöltek. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Telex megkeresésére azt írta, a munkáltató minden esetben „megteszi a szükséges intézkedéseket a felelősség tisztázásának érdekében”, ha felmerül a fegyelemsértés gyanúja. Tájékoztatásuk szerint az ügyben intézkedés történt, vizsgálat indult, amely „jelenleg a nyomozóhatóságnál folyamatban van, így annak részleteiről az igazgatóságnak nem áll módjában felvilágosítást adni”.

A Telex úgy értesült, hogy egy májusi szerelési gyakorlat során történt az az eset, amely miatt nyomozást rendeltek el. A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024-es, tűzvédelmi tevékenységét összegző beszámolóban azt rögzítették, hogy az egyébként napi rendszerességgel végrehajtott gyakorlatok célja az állomány „elméleti ismereteinek és szerelési készségének” elmélyítése. Indoklásuk szerint mindez azért szükséges, hogy a lakosság felkészült tűzoltóktól kapjon segítséget, ami erősíti a biztonságérzetet és a szervezet iránti bizalmat.