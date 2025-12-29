„Kérdés nem marad válasz nélkül” – Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart 2026. január 5-én

politika;Magyarország;Orbán Viktor;nemzetközi sajtótájékoztató;

2025-12-29 11:20:00 CET

A miniszterelnök évente egyszer formálisan, sajtótájékoztatón válaszol a magyarországi és a nemzetközi média kérdéseire.

Orbán Viktor hétfő délelőtt a Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2026. január 5-én 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart. A miniszterelnök posztjában azt ígérte, hogy „kérdés nem marad válasz nélkül”.

Orbán Viktor a szokásnak megfelelően év végén tart nemzetközi sajtótájékoztatót – 2024-ben ez december 21-re esett –, ezúttal azonban január elejére tették. Nagyjából ez az egyetlen alkalom, amikor a független sajtó munkatársainak formális lehetőségük nyílna kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek, tavaly azonban megválogatták a kérdezőket. Akkor a csaknem kétórás eseményen a Népszava mellett a HVG, a Telex és a 444 újságírója sem kapott szót.