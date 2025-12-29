Elnyerte Semjén Zsolt tetszését az őt bíráló fideszes önkormányzati képviselő javaslatcsomagja, be is hívta a Karmelitába

gyermekvédelem;Semjén Zsolt;javaslatok;

2025-12-29 11:18:00 CET

Ennek hatására emelték meg a gyerekek számára jutó zseb- és ruhapénzt is.

Az Orbán-kormány előtt is képviselni fogja azokat a gyermekvédelmi intézményekben élők javítására tett javaslatokat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amelyeket a XI. kerület fideszes önkormányzati frakcióvezetője adott át számára.

Az ügy előzménye, hogy a kormánypárti politikus pár hónapja megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes politikai pályafutása során még nem járt gyermekvédelmi intézményben - Facebook-bejegyzésében arról is írt, hogy sosem kedvelte a miniszterelnök-helyettest.

Most Junghausz Rajmund a 24.hu-nak azt mondta, a nyilvános bírálat megfogalmazása után meghívót kapott a Karmelitába. Elmondása szerint a négyszemközti egyeztetés során szóba kerültek a Semjén Zsoltot érintő vádak is, ezt követően azonban a miniszterelnök-helyettes által ismertetett javaslatcsomag került előtérbe. A fideszes politikus azt mondta, hogy a KDNP elnöke maga is felhozta az étkezési térítési díj emelésének kérdését. A korábbi napi 1500 forintos – valójában 1200 forintos – összeget 4000 forintra növelték, és az újbudai képviselő szerint a gyerekotthonokban „ebből már tényleg lehet valamit főzni.”

Junghausz Rajmund kitért arra is, hogy a megbeszélésen értesült először arról, hogy az Orbán-kormány még az év vége előtt 17 milliárd forint többletforrást biztosít a gyermekvédelem számára, amit később hivatalosan is bejelentettek. Végül abban állapodtak meg, hogy a képviselő írásos összegzést küld Semjén Zsoltnak a módosítási javaslatairól.

Nem vagyok egy névjegykártya- vagy pozíciókedvelő ember, de a jó szándékot tudom tisztelni – fogalmazott a képviselő, aki szerint

értékelendő, hogy a miniszterelnök-helyettes időt szánt a helyzet áttekintésére, kérdezett, visszakérdezett, és nem csupán egy „legyünk már túl rajta” jellegű találkozóra ült le vele.

Semjén Zsolt később visszajelzést adott: „tetszett neki a beküldött hatoldalas összefoglalóm”, és azt ígérte, a benne szereplő javaslatokat a kormány előtt is képviselni fogja.

Junghausz Rajmund kifejezetten azt kérte, hogy a 17 milliárd forintos többletet ne épületfelújításra , hanem közvetlenül a gyerekek életminőségét javító intézkedésekre fordítsák,

így emelték a zsebpénzt és a ruhapénzt, utóbbit évi 72 ezer forintról 200 ezer forintra. Javaslatára sporttámogatás is bekerült a rendszerbe évi 50 ezer forintig, valamint felvetette egy, az intézményektől független tehetséggondozási pilot program elindítását. Álláspontja szerint a gyermekvédelemben alapvető cél kell legyen a családi kapcsolatok megőrzése, mert a szülők bevonása nélkül a rendszer nem tud tartós megoldásokat nyújtani.