Beneš-dekrétumok: Magyar Péter szerint ha Szlovákia nem tartja be az uniós jogot, akkor a nagykövetének nincs helye Magyarországon

Szlovákia;Benes-dekrétumok;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-12-29 13:54:00 CET

A Tisza Párt elnöke jelezte, ha kormányra kerül, a lehető legerősebb diplomáciai választ fogja adni a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető szlovák jogszabályra.

„A Tisza-kormány a lehető legerősebb diplomáciai választ fogja adni a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető szlovák jogszabályra” – közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztjában azt írta: „A szlovák elnök karácsonykor aláírta a felvidéki magyarokat börtönbüntetéssel fenyegető jogszabályt, amelyet Orbán Viktor szoci haverja, Robert Fico talált ki. Hiába a felvidéki magyarság tiltakozása, hiába a tüntetések és lemondások, Orbán Viktor hallgat és az erdélyi honfitársaink után a felvidékieket is magára hagyja.” Magyar Péter továbbá jelezte, kormányra kerülésük esetén a lehető legerősebb diplomáciai választ fogják adni a felvidéki magyarokat fenyegető szlovák jogszabályra.

„Ha Szlovákia nem tartja be az uniós jogot, ha a felvidéki magyarságot kollektíven büntető jogszabályokat tartanak hatályban, ha ezekre hivatkozva elveszik magyar emberek földjét, vagy éppen börtönnel fenyegetik őket, akkor Szlovákia nagykövetének nincs helye Magyarországon!”

– jelezte a ellenzéki pát elnöke.

Mint ismert, a bel- és külföldi felháborodás ellenére Peter Pellegrini szlovák elnök múlt kedden alá is írta a szlovák büntető törvénykönyv módosítását a többi között arról, hogy akár fél év börtön is járhat a a kisebbségek jogfosztását, vagyonuk elkobzását most is lehetővé tevő Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért. A Beneš-dekrétumok újbóli szentesítése a Robert Fico mögött álló pozsonyi koalíció régi, 2023-as választási ígérete volt, Szlovákiában tüntettek is ellene, az Orbán-kormány viszont érdemben nem tett semmit annak elfogadása ellen.

A Fidesz pártcsaládja, a Patrióták Európáért ráadásul azt is megakadályozta, hogy az Európai Parlament elítélje Szlovákiát a Beneš-dekrétumok miatt, így a felvidéki magyarok érdekeit a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviseli az Európai Unióban.