Megkérdeztük Novák Katalint a Szőlő utcai botrányról, három hét múlva írt, hogy nem szeretne aktuális közéleti kérdéseket kommentálni

Magyarország;közélet;Novák Katalin;Szőlő utca;kegyelmi botrány;

2025-12-30 05:50:00 CET

Összesen több mint 110 napon át faggattuk különböző közéleti kérdésekről a volt köztársasági elnököt, mire választ kaptunk. Ez elég szűkszavú lett: Novák Katalin nem szeretne aktuális közéleti kérdéseket kommentálni, igyekszik nem a nyilvánosság előtt élni az életét. A Szőlő utcai botrányról sincs publikus véleménye.

„Boldog, békés karácsonyt kívánok Önnek, egyúttal kérem megértését, amiért nem szeretném az aktuális közéleti kérdéseket kommentálni. Igyekszem az életemet nem a nyilvánosság előtt élni. Köszönöm érdeklődését, és további jó munkát kívánok önnek” – írta a Népszavának Novák Katalin.

Az egykori köztársasági elnök december 28-án válaszolt lapunknak. Először szeptember 7-én kérdeztük írásban, az azóta eltelt több mint 110 napban összesen nyolcszor próbáltuk szóra bírni. A kegyelmi botrányba belebukott államfőt kezdetben politikai közössége belső eseményeiről kérdeztük, szeptember elején a kötcsei piknik kapcsán írtunk kérdéseket. Szeptember végén az első, fideszes Digitális Polgári Körökről (DPK) érdeklődtünk Nováknál és biztosítottuk, hogy válaszát változtatás nélkül közöljük.

Október 23-án Békemenetet is tartottak a fővárosban. Novákot másnap többek között megkérdeztük, hogy részt vett-e a kormánypárt szerint „legnagyobb” felvonuláson, milyen üzenetet tart fontosnak közvetíteni az esemény résztvevői vagy a szélesebb nyilvánosság felé a jelenlegi politikai-társadalmi helyzetben?

Decemberben is volt egy pártpolitikára hajazó kérdésünk Novák Katalinhoz a DPK kapcsán, hiszen 6-án azt tudakoltuk: tervezi-e bármelyik hasonló eseményen a részvételét. Kérdésünk annak fényében semmiképpen sem volt meglepő, hogy ekkor már tudtuk: Schmitt Pál szintén bukott államfő volt már egy állomáson és arról is bejelentést tettek, hogy Novák közvetlen elődje, Áder János is részt vesz a szegedi, 2025-ös befejező állomáson. (Áder előadást is tartott, amelyben hosszan sorolta a Fidesz-kormányok eredményeit.)

Novák hallgatása az év utolsó hónapjában vált igazán figyelemre méltóvá. December 4-én érdeklődtünk nála először az utóbbi hónapok egyik legnagyobb botrányáról, amelyről a lapunknak kutató Publicus Intézet felmérése szerint a magyarok közül gyakorlatilag mindenki hallott. A kérdéseink a következők voltak: Volt családügyi miniszterként hogyan értékeli a Szőlő utcai intézmény ügyében eddig nyilvánosságra került információkat? Milyen üzenetet tartana fontosnak megfogalmazni a közvélemény előtt egy ilyen ügy kapcsán volt államfőként?

December 10-én biztosítottuk, hogy a kérdéseink továbbra is aktuálisak, 17-én pedig ezt újra megtettük. Akkor már ott tartottunk, hogy a kormány korábbi állításait maga a legfőbb ügyész cáfolta, ugyanis ezen a napon ismerte el egy írásbeli kérdésre válaszolva, hogy az ügynek lehetnek kiskorú sértettjei is.

Utolsó levelünket december 26-án küldtük el az egykori államfőnek, volt családügyi miniszternek, a rengeteg kudarc után csak annyit kértünk: üzenjen valamit a karácsony kapcsán Népszava olvasóinak. Erre a fentebb idézett választ kaptuk.

Novák válasza már csak azért is különösen figyelemre méltó – már ha nem számítjuk azt, hogy volt államfőként és családügyi miniszterként, a kegyelmi botrány után nincs mondandója a Szőlő utcai-ügyről –, mert volt államfőként továbbra is jogosult adófizetői pénzekre.

Az tény, hogy már nem utalják a havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjat, mert Novák Katalin októberben piaci munkát vállalt, és ilyenkor a törvények szerint szüneteltetik a folyósítást. (A kegyelmi botrány miatt távozó volt elnök a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be. Egyébként egyetlen válaszát is a cég e-mail címéről küldte.) A HVG decemberi cikke szerint Novák ugyanakkor továbbra is igényt tart titkárságra, amely – a bérek és egyéb juttatások miatt – tavaly 53 millió forintba került, idén pedig 37 millió forintba (a jelenlegi létszám két fő, korábban többen voltak – jegyezte meg a lap.)

Mint írták, Novák Katalin az Országgyűlés Hivatalának kimutatása szerint nem igényelt lakást az államtól és azt sem kezdeményezte, hogy fizessék a lakásának áram és gázdíját. Az egyéb juttatásokról szóló megkeresésükre a titkársága azt közölte: „Novák Katalin a munkaerőpiacon dolgozik, így a korábbi köztársasági elnököknek járó tiszteletdíjat nem veszi fel. Ugyanakkor továbbra is ellátja a volt elnökségből fakadó feladatokat. Rezidenciát és rezsitámogatást eddig sem igényelt, és a jövőben sem fog”.

A jogszabályok ugyanakkor lehetővé teszik az újság szerint, hogy számtalan költséget a titkársági gépjármű költségein át, az internet költségig is az állam fizesse a volt elnökök esetében.

A HVG megjegyezte: Áder János esetében tavaly 18 millió forintot költöttek erre (havi 1,5 millió forintot), míg idén novemberig 16,8 millió forintot. Schmitt Pál és Novák Katalin esetében nagyságrendekkel kevesebb ment el erre a célra, évente nagyjából 3-4,5 millió forint.