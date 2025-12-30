Megkérdeztük Novák Katalint a Szőlő utcai botrányról, három hét múlva írt, hogy nem szeretne aktuális közéleti kérdéseket kommentálni

„Boldog, békés karácsonyt kívánok Önnek, egyúttal kérem megértését, amiért nem szeretném az aktuális közéleti kérdéseket kommentálni. Igyekszem az életemet nem a nyilvánosság előtt élni. Köszönöm érdeklődését, és további jó munkát kívánok önnek” – írta a Népszavának Novák Katalin.
Az egykori köztársasági elnök december 28-án válaszolt lapunknak. Először szeptember 7-én kérdeztük írásban, az azóta eltelt több mint 110 napban összesen nyolcszor próbáltuk szóra bírni. A kegyelmi botrányba belebukott államfőt kezdetben politikai közössége belső eseményeiről kérdeztük, szeptember elején a kötcsei piknik kapcsán írtunk kérdéseket. Szeptember végén az első, fideszes Digitális Polgári Körökről (DPK) érdeklődtünk Nováknál és biztosítottuk, hogy válaszát változtatás nélkül közöljük.
Október 23-án Békemenetet is tartottak a fővárosban. Novákot másnap többek között megkérdeztük, hogy részt vett-e a kormánypárt szerint „legnagyobb” felvonuláson, milyen üzenetet tart fontosnak közvetíteni az esemény résztvevői vagy a szélesebb nyilvánosság felé a jelenlegi politikai-társadalmi helyzetben?
Decemberben is volt egy pártpolitikára hajazó kérdésünk Novák Katalinhoz a DPK kapcsán, hiszen 6-án azt tudakoltuk: tervezi-e bármelyik hasonló eseményen a részvételét. Kérdésünk annak fényében semmiképpen sem volt meglepő, hogy ekkor már tudtuk: Schmitt Pál szintén bukott államfő volt már egy állomáson és arról is bejelentést tettek, hogy Novák közvetlen elődje, Áder János is részt vesz a szegedi, 2025-ös befejező állomáson. (Áder előadást is tartott, amelyben hosszan sorolta a Fidesz-kormányok eredményeit.)
Novák hallgatása az év utolsó hónapjában vált igazán figyelemre méltóvá. December 4-én érdeklődtünk nála először az utóbbi hónapok egyik legnagyobb botrányáról, amelyről a lapunknak kutató Publicus Intézet felmérése szerint a magyarok közül gyakorlatilag mindenki hallott. A kérdéseink a következők voltak: Volt családügyi miniszterként hogyan értékeli a Szőlő utcai intézmény ügyében eddig nyilvánosságra került információkat? Milyen üzenetet tartana fontosnak megfogalmazni a közvélemény előtt egy ilyen ügy kapcsán volt államfőként?
December 10-én biztosítottuk, hogy a kérdéseink továbbra is aktuálisak, 17-én pedig ezt újra megtettük. Akkor már ott tartottunk, hogy a kormány korábbi állításait maga a legfőbb ügyész cáfolta, ugyanis ezen a napon ismerte el egy írásbeli kérdésre válaszolva, hogy az ügynek lehetnek kiskorú sértettjei is.
Utolsó levelünket december 26-án küldtük el az egykori államfőnek, volt családügyi miniszternek, a rengeteg kudarc után csak annyit kértünk: üzenjen valamit a karácsony kapcsán Népszava olvasóinak. Erre a fentebb idézett választ kaptuk.
Novák válasza már csak azért is különösen figyelemre méltó – már ha nem számítjuk azt, hogy volt államfőként és családügyi miniszterként, a kegyelmi botrány után nincs mondandója a Szőlő utcai-ügyről –, mert volt államfőként továbbra is jogosult adófizetői pénzekre.
Az tény, hogy már nem utalják a havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjat, mert Novák Katalin októberben piaci munkát vállalt, és ilyenkor a törvények szerint szüneteltetik a folyósítást. (A kegyelmi botrány miatt távozó volt elnök a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be. Egyébként egyetlen válaszát is a cég e-mail címéről küldte.) A HVG decemberi cikke szerint Novák ugyanakkor továbbra is igényt tart titkárságra, amely – a bérek és egyéb juttatások miatt – tavaly 53 millió forintba került, idén pedig 37 millió forintba (a jelenlegi létszám két fő, korábban többen voltak – jegyezte meg a lap.)
Mint írták, Novák Katalin az Országgyűlés Hivatalának kimutatása szerint nem igényelt lakást az államtól és azt sem kezdeményezte, hogy fizessék a lakásának áram és gázdíját. Az egyéb juttatásokról szóló megkeresésükre a titkársága azt közölte: „Novák Katalin a munkaerőpiacon dolgozik, így a korábbi köztársasági elnököknek járó tiszteletdíjat nem veszi fel. Ugyanakkor továbbra is ellátja a volt elnökségből fakadó feladatokat. Rezidenciát és rezsitámogatást eddig sem igényelt, és a jövőben sem fog”.
A jogszabályok ugyanakkor lehetővé teszik az újság szerint, hogy számtalan költséget a titkársági gépjármű költségein át, az internet költségig is az állam fizesse a volt elnökök esetében.
A HVG megjegyezte: Áder János esetében tavaly 18 millió forintot költöttek erre (havi 1,5 millió forintot), míg idén novemberig 16,8 millió forintot. Schmitt Pál és Novák Katalin esetében nagyságrendekkel kevesebb ment el erre a célra, évente nagyjából 3-4,5 millió forint.