Taylor Swift egy listán Mozarttal

Beatles;Taylor Swift;

2025-12-30 14:27:00 CET

Hiába jó üzlet 2025-ben a lemez vagy akár a kazetta még a feltörekvő előadók számára is, a 60-as, 70-es évek könnyűzenei nagymesterei ellen egyelőre semmi esélyük.

A The Beatles lett az év előadója a világ egyik legnagyobb online zenei piactere, a Discogs adatai szerint. Az oldalon keresztül egész évben világszinten több százezer használt és új lemez cserél gazdát, a Discogs pedig a forgalom alapján állítja össze éves statisztikáját a legnépszerűbb előadókról: ehhez részben az adatbázisban legkeresettebb zenekarok és énekesek valamint a legtöbbet vásárolt adatokat elemzi. Az eredményt nem kizárólag világszinten vizsgálja, hanem a bolygót összesen kilenc régióra bontva ad árnyaltabb képet a világ egyes részeinek zenefogyasztási szokásairól is.

A statisztika alapján Taylor Swift az egyetlen, akinek van esélye a jó néhány évtizede pályán lévő előadók közé férkőzni: az év albuma díjat úgy is sikerült elhappolnia, hogy a 2025 októberében megjelent The Life of a Showgirl című lemezét a húsz éves pályafutása alatt megjelent 12 stúdióalbum közül az egyik legrosszabbra értékelte a kritikusok zöme és milliárdos rajongótáborának jó része is (az év kislemezét is inkább egy, még 2024-ben megjelent Fortnight című dalával nyerte el). Habár a globális statisztikán nem látszódnak egyértelműen a régi trendek (az év legnépszerűbb újra kiadott lemeze Frank Ocean 2012-es Channel Orange című albuma lett), az eredményeket régiókra bontva viszont egyértelmű számos előadó töretlen népszerűsége. Kelet-Európában (amelybe a Discogs Oroszországot is teljes egészében ide sorolja) a legnépszerűbb előadó a Pink Floyd, őket követi a Depeche Mode és a The Beatles az első három helyen, valamint Madonna egyedüli nőként stabilan az első tíz helyezett egyike többek között a metálzene olyan királyai mellett, mint a Black Sabbath, a Metallica vagy az Iron Maiden.

Írországban és az Egyesült Királyságban megtette a hatását az Oasis visszatérése 2025-ben: nemcsak a harmadik legnépszerűbb előadó lett (megelőzve a szigetország olyan legendáit, mint a Queen vagy a The Rolling Stones), de a legkeresettebb újra kiadott lemezek első 10 helyezéséből négyet is sikerült elhoznia (a legnépszerűbb az együttesnek világszintű elismerést hozó (What’s the Story?) Morning Glory című, 1995-ben megjelent album lett).

Bár a Puerto Ricó-i rapper, Bad Bunny ebben az évben is rászolgált a világ egyik legfelkapottabb előadója címére – DeBÍ TiRAR MáS FOToS című albuma több alkalommal is vezette a Billboard magazin legjobb 200-as listáját, amely spanyol ajkú előadónak meglehetősen ritkán adatik meg, de ezen kívül a Spotify zenei streaming szolgáltató adatai szerint is a leghallgatottabb album lett az évben – valamint az elmúlt egy hónapban a popszakma kolléganője, a spanyol Rosalía új lemezéről szólt, a latin-amerikai régióban mégsem fértek be az első tíz legkelendőbb előadók közé – ellenben Taylor Swiftnek itt is sikerült. (Bár az északi országokon kívül ez volt az egyetlen régió, ahol nem az énekesnő új albumát keresték a legtöbben, még a brazil rockegyüttes, a Legião Urbana 1986-ban kiadott Legião Urbana című lemeze is megelőzte.) Összességében az északi országokban is verhetetlen a The Beatles népszerűségben, de az egyéni lemezek versenyében két svéd zenekar áll az élen: a legkeresettebb album a The Hellacopters garázsrock együttes 2025-ös Overdriver című lemeze lett, míg másodikként a Ghost szintén idén megjelent Skeletá albumát gyűjtötték a legtöbben.

A Discogs eredményei alapján a lemezgyűjtők körében összességében toronymagasan vezetnek, mint legkeresettebb előadók a The Beatles, a Pink Floyd, az Iron Maiden, a Metallica, a The Rolling Stones, a Queen, a Depeche Mode, a Black Sabbath, a Deep Purple, Madonna, David Bowie, Bob Dylan és Elvis Presley. Taylor Swift egyetlen régióban utasított mindenkit maga mögé: az észak-amerikai piacon nemcsak a legkeresettebb előadó, de új albuma is a legnépszerűbb volt idén a gyűjtők körében. Mellette a fiatalabb generációból bizonyos régiókban feltűnik Lady Gaga új, Mayhem című albuma, Sabrina Carpenter Man’s Best Friend lemeze, Kendrick Lamar rapper többszörös Grammy-jelölt GNX lemeze vagy a 2024-ben majdnem egy évtizedes kihagyás után visszatért Linkin Park From Zero című albuma. Mondhatni a legváltozatosabb kép a legkeresettebb újra kiadott lemezek között látszik, bár Tracy Chapman 1988-ban megjelent, Tracy Chapman című debütáló, a kritikusok által világszerte méltatott, a popszakma csillogása helyett szegénységről és társadalmi egyenlőtlenségekről szóló lemeze ebben az évben is népszerű volt több régióban is. Bár közel nem annyira, mint a keleti- és délkelet-ázsiai régióban, amely az egyetlen olyan kategória volt, ahova a legkeresettebb előadók közé befért a komolyzene és a jazz is: így egy listán szerepel – talán életében először – Taylor Swift például Mozarttal, Beethovennel, Miles Davissel és John Coltrane-nel.