Változnak a magyarok úti céljai, egyre többen érdeklődnek a hűvösebb tájak iránt

2025-12-30 23:01:00 CET

Azért továbbra is a mediterrán térség országai voltak a legkedveltebb, repülővel elérhető nyaralóhelyek idén.

A mediterrán térség változatlanul uralja a magyar utazási piacot: Olaszország, Spanyolország és Görögország mellett Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország számít kiemelt célpontnak az egyéni utazók körében. Városi bontásban Róma, Milánó, Barcelona és London vezeti a toplistát az egyéni repülőjegy vásárlók körében, de Budapestről Párizs, Bari, Alicante, Isztambul és Tenerife is jelentős forgalmat generált. Daniela Chovancová, a Kiwi.com, a cseh utazási technológiai vállalat sajtókapcsolati menedzsere szerint „a mediterrán úti célok dominanciája stabil, és a városi utazások iránti kereslet sem csökkent”.

Stabilnak bizonyultak 2025-ben a repülőjegyárak a magyar piacon, amiről az is megállapítható, hogy mindeközben átalakult a kereslet szerkezete és az utazási szokások.

A Kiwi.com adatai szerint az átlagos jegyár idén 164 euró volt, ami 1 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Az árak összességében kiegyensúlyozottak maradtak, de ha a jegyeket távolsági kategóriákra bontjuk, akkor láthatók eltérések - mondta Chovancová. Rövid távú, 1500 kilométeren belüli utak esetében az átlagos jegyár 122 euró volt (+4 százalék), a középtávú, vagyis az 1500–4000 kilométeres utak árai 179 eurón stagnáltak, míg a hosszú távú utaknál 4000 kilométer felett 621 euró közelébe nőtt az átlagár (+9 százalék).

A magyar utazók körében a poggyászhasználat, illetve vásárlás is átalakulóban van. A rövid, legfeljebb háromnapos útra indulók 92 százaléka nem vásárolt feladott poggyászt, míg a hosszabb utazásoknál ez az arány jelentősen más. Konkrétan: a kéthetes utaknál minden ötödik, a 30 napnál hosszabbaknál pedig nagyjából minden harmadik foglalás tartalmaz csomagot is. Egyesek számára a szolgáltatások szétválasztása még mindig meglepetést okoz. Ez a trend azzal indult, hogy a fapados légitársaságok a lehető legalacsonyabb ár érdekében feladott poggyász nélküli jegyeket kínáltak, a poggyásszal való utazás eldöntését pedig a fogyasztóra bízták. Az idő múlásával egyre több légitársaság vette át ezt a modellt, és a szolgáltatások szétválasztása a kézipoggyászra is kiterjedt. A Kiwi.com tájékoztatása szerint ügyfeleik utazásban jártasak, és tudatosan szeretnének utazni a legjobb ajánlatok elérése érdekében, megfontoltan választják ki, miért hajlandóak fizetni.

Mindeközben a nyaralási trendek is átalakulóban vannak.

A magyar fiatalok körében a calmcationing – a nyugalomra, feltöltődésre épülő pihenés – volt a legnépszerűbb, de az egyre forróbb nyarak hatására nőtt a hűvösebb célpontok, az úgynevezett coolcationing iránti kereslet is.

A coolcationing azokat szólítja meg, akik a hőség elől a Balti-tenger partjára, észak-európai városokba vagy alpesi tavak mellé menekülnének. Érdekes és előremutató eredményt hozott a Kiwi.com megbízásából a STEM/MARK által 2025. február 25. és március 1. között a 18 és 37 év közötti magyarok körében végzett reprezentatív felmérés. Eszerint a fiatal utasok 16 százaléka már úgy nyilatkozott, hogy "nem szeretne árnyékot keresni pihenés közben", hanem valódi felfrissülésre vágyik. A repülőjegy keresési és vásárlási adatok összességében már 2025-ben is arról árulkodnak, hogy a tradicionális mediterrán célpontok iránti stabil kereslet mellett az új, klímatudatos és élményközpontú trendek is egyre markánsabbak lesznek és egyre inkább formálhatják a piacot.

A foglalási minták ár- és értéktudatos döntéseket tükröznek. Az utasok egyre később foglalnak, nem titkoltan mérlegelik a költségeket és a szolgáltatásokat. Bár a repülőjegyárak összességében stabilak maradtak, a poggyász és egyéb extra szolgáltatások iránti kereslet változása, valamint a trendi, hűvösebb célpontok iránti növekvő érdeklődés már előrevetíti a következő évek piaci irányait is a magyar utazók körében.