Sárga csekken, egyenesen Mészáros Lőrincnek küldte a szolidaritási hozzájárulást Kovács Gergely

Mészáros Lőrincnek küldené el Budapest XII. kerületének polgármestere a szolidaritási hozzájárulást.
Kovács Gergely egy hétfő délutáni posztjában mindezt azzal indokolta, hogy „megunták a bénázást”, vagyis azt, hogy az összeg felesleges és hosszadalmas kerülőutakon jut el a címzetthez.
A sárga csekkes készpénzátutalási megbízás kétmilliárd-négyszázmillió forintról szól, papíron leggazdagabb magyar nevére van kitöltve. A kutyapárti politikus az egyéb postai megjegyzés rovatba mindösszesen annyit írt: „Sörre!”