Sárga csekken, egyenesen Mészáros Lőrincnek küldte a szolidaritási hozzájárulást Kovács Gergely

XII. kerület;Mészáros Lőrinc;Kovács Gergely;szolidaritási hozzájárulás;

2025-12-29 17:17:00 CET

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Budapest XII. kerületének a polgármestere így egyszerűsítené a pénz útját.

Mészáros Lőrincnek küldené el Budapest XII. kerületének polgármestere a szolidaritási hozzájárulást.

Kovács Gergely egy hétfő délutáni posztjában mindezt azzal indokolta, hogy „megunták a bénázást”, vagyis azt, hogy az összeg felesleges és hosszadalmas kerülőutakon jut el a címzetthez.

A sárga csekkes készpénzátutalási megbízás kétmilliárd-négyszázmillió forintról szól, papíron leggazdagabb magyar nevére van kitöltve. A kutyapárti politikus az egyéb postai megjegyzés rovatba mindösszesen annyit írt: „Sörre!”