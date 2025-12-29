Tüntetni fognak a Beneš-dekrétumokat szentesítő törvény ellen a budapesti szlovák nagykövetség előtt

Szlovákia;tüntetés;Benes-dekrétumok;nagykövetség;

2025-12-29 16:46:00 CET

Megüzennék a Fico-kormánynak, hogy tartsa tiszteletben a magyarok alapvető jogait. A Facebook-esemény tanúsága szerint már több mint ezer embert érdekel a demonstráció.

Tüntetni fognak 2026. január 3-án szombaton 17 órakor Szlovákia magyarországi nagykövetsége előtt a szólásszabadságért és a szlovák büntető törvénykönyv legutóbbi módosítása ellen, amely lehetővé teszi, hogy valakit akár hat hónapra ítéljenek a felvidéki magyarok és németek jogfosztását lehetővé tevő Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért is – derül ki az erről a Facebook-esemény leírásából.

A szervezők emlékeztetnek, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva a szlovák hatóságok még 2025-ben is földeket koboznak el. „Ezért mi, magyar fiatalok pártoktól független utcai kiállást szervezünk, és megüzenjük a szlovák politikusoknak, hogy tartsák tiszteletben a magyarok alapvető jogait!” - hangzik a leírás.

Az egyórásra tervezett megmozdulás pontos programja egyelőre nem ismert, így azt sem tudni, lesznek-e beszédek. Hétfő délutánig csaknem ezerkétszáz ember jelezte, hogy érdekli a demonstráció, 118-an pedig biztosan mennek.

A bel- és külföldi felháborodás ellenére Peter Pellegrini szlovák elnök múlt kedden alá is írta a büntető törvénykönyv módosítását, amihez az Orbán-kormány politikusai egy-két üres frázison túl nemcsak hogy asszisztáltak, a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták Európáért (PfE) azt is megakadályozta, hogy a Tisza Párt javaslatára az Európai Parlament elítélje Szlovákiát a Beneš-dekrétumok szentesítése miatt. Magyar Péter hétfőn eközben már másodjára jelezte, hogy ő válaszul kiutasítaná Szlovákia budapesti nagykövetét az ügyben.