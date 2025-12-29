Egyre erősödnek Iránban a rendszerellenes tüntetések, miközben a diktatúra vegyi és biológiai fegyvereket fejleszt

Irán;tüntetés;fegyverkezés;biológiai fegyver;vegyi fegyver;

2025-12-29 18:48:00 CET

Több olyan felvétel is megjelent az interneten, ahol tömegek rezsimellenes jelszavakat skandálnak.

Irán vegyi és biológiai töltetű robbanófejeket fejleszt ballisztikus rakétáihoz, miközben az országot egyre súlyosabb belső feszültségek terhelik az összeomló valuta és a drasztikusan emelkedő infláció miatt - írja az Iran International beszámolójára hivatkozva a Fox News.

A lap meg nem nevezett katonai és biztonsági forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az Iráni Forradalmi Gárda felgyorsította a nem hagyományos rakétatöltetekkel kapcsolatos fejlesztéseket, miközben a parancsnoki és irányítási rendszereket is korszerűsíti. Amennyiben az értesülések beigazolódnak, az komoly aggodalmat válthat ki Washingtonban és Izraelben egyaránt. A fejlemények annak fényében nyugtalanítóak, hogy Teherán egyre nehezebben tudja féken tartani a belföldi elégedetlenséget.

Az információk napvilágra kerülése időben egybeesik azzal, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel. Izraeli és amerikai források szerint a tárgyalások középpontjában Irán rakétaprogramja, valamint a térség egészét érintő biztonsági kockázatok állnak majd. A megbeszélések során várhatóan a gázai háború is napirendre kerül, mivel washingtoni tisztviselők attól tartanak, hogy Netanjahu késlekedik a háborút követő rendezési terv és a tűzszünethez kapcsolódó lépések előrevitelével. Az Iran International beszámolója szerint Irán átszervezte és bővítette rakétainfrastruktúrájának egy részét, egyes indítóeszközöket pedig az ország keleti térségeibe helyeztek át annak érdekében, hogy csökkentsék azok sebezhetőségét. A jelentés azt is állítja, hogy az Iráni Forradalmi Gárda nem hagyományos robbanófej-megoldásokat vizsgál hosszú hatótávolságú rakétáihoz.

Teherán hosszú ideje következetesen tagadja, hogy vegyi vagy biológiai fegyverek fejlesztésén dolgozna, és azt hangsúlyozza, hogy rakétaprogramja kizárólag védelmi jellegű. Irán tagja a Vegyifegyver-tilalmi Egyezménynek, ugyanakkor nyugati kormányok évek óta rendszeresen azzal vádolják a teokratikus rezsimet, hogy megsérti a nemzetközi előírásokat.

A rakétaprogramról szóló beszámoló egybeesik az Iránon belüli gazdasági elégedetlenség látványos erősödésével. Az Iran International hétfőn arról számolt be, hogy Teheránban az üzlettulajdonosok immár második napja zárva tartották a legfontosabb piacokat, tiltakozásul az elszabaduló infláció és a nemzeti valuta összeomlása ellen. A Simay Azadi TV X-oldalán közzétett, a helyszínen készült felvételeken nagy tömeg vonul az utcákon, miközben a résztvevők rezsimellenes jelszavakat skandálnak.

Egy iráni ellenzéki szervezet, a National Council of Resistance of Iran (NCRI), arról számolt be, hogy a sztrájk több teheráni kereskedelmi negyedre is kiterjedt. Az érintett területek között volt többek közt a Teheráni Nagy Bazár, miközben a környező utcákban jelentős tömeg gyűlt össze. A szervezet közlése szerint az Iráni Forradalmi Gárdához köthető biztonsági erőket Teheránban fokozott készültségbe helyezték, a közeli tartományokban pedig további egységeket állítottak készenlétbe. Ezeket az értesüléseket független források nem tudták megerősíteni. Az NCRI megválasztott elnöke egy közleményben azt írta, hogy a tiltakozások a magas árak, az elszabaduló infláció és a politikai elnyomás miatti széles körű társadalmi elégedetlenséget tükrözik. Maryam Rajavi arra szólította fel az irániakat, hogy vállaljanak szolidaritást a sztrájkoló kereskedőkkel.

Az iráni riál időközben újabb történelmi mélypontra gyengült az amerikai dollárral szemben. A hivatalos adatok szerint az éves infláció decemberben elérte az 52,6 százalékot, míg az éves átlagos infláció 42,2 százalék volt. Az interneten terjedő felvételeken kormányellenes jelszavak hallhatók, és egyre erősebb elégedetlenség látszik a kereskedők körében is – abban a társadalmi rétegben, amelyet korábban a rezsim egyik legfontosabb támaszának tartottak.