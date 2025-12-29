Január 6-án tárgyalnak Navracsics Tiborral az önkormányzatok, nyolcpontos javaslattal készülnek

tárgyalás;Navracsics Tibor;Magyar Önkormányzatok Szövetsége;

2025-12-29 19:48:00 CET

A többi között a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítását kérik.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 8 pontos javaslattal készül a konzultációra a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel; a javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is - tudatta a szövetség az MTI-vel közleményben hétfőn.

Azt írták, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) köszönettel vette Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter január 6-ára szóló meghívását az önkormányzatokkal kapcsolatos konzultációra. A szövetség elküldte a miniszternek 8 pontos javaslatát, amely a megbeszélés szakmai alapját képezheti - tették hozzá. Megjegyezték, a dokumentum tartalmazza a jövőre szükséges azonnali változtatásokra vonatkozó javaslatokat, valamint az önkormányzatok hosszú távon biztonságos és fenntartható működését szolgáló reformirányokat.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége bízik abban, hogy mindkét témában érdemi tárgyalásokat tud majd folytatni Gémesi György, a szövetség elnöke és Wittinghoff Tamás, a MÖSZ elnökségi tagja - áll a közleményben. Az MTI-hez eljuttatott dokumentum szerint a magyar önkormányzatiság helyreállításához a közeljövőben szükséges legfontosabb feladatok közül az első az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése.

„Az elmúlt évtizedek politikai tanulsága, hogy (...) alkotmányban kell garantálni az önkormányzáshoz való jogot (...), hogy a helyi közügyekben helyben és önállóan születhessenek a döntések, ehhez rendelten biztosítani kell az önkormányzatok pénzügyi önállóságát” - áll a dokumentumban.

A javaslatok között szerepel a minőségi közszolgáltatások helyben történő biztosítása. „A területfejlesztést ki kell szabadítani a pártpolitikai befolyás alól” - írták. Szükséges továbbá az önkormányzatoktól elvont feladatok és hatáskörök felülvizsgálata, valamint az igazságtalan, diszkriminatív szolidaritási hozzájárulás és a Versenyképes járások címet viselő szisztéma elvonásai helyett átlátható kiegyenlítő pénzügyi mechanizmus bevezetése, amely a fejlettebb térségek fejlődését nem állítják szembe a fejletlenebbek megsegítésével - jelezték. A javaslatok között szerepel még az érintettek bevonása a kormányzati döntésekbe, a jogszabályelőkészítés során történő egyeztetés, és az önkormányzati dolgozók bérének rendezése is.

„Budapest ügye nem az egyetlen, de szimbolikus. (...) Budapest a nemzet fővárosa, fel kell számolni a vidékkel való szembeállítását és garantálni kell a kormány aktuálpolitikai megfontolásaitól független gazdasági és költségvetési mozgásterét. Az önkormányzatok nem eshetnek áldozatul a pártpolitikai ellentéteknek egy demokratikus országban, ami sérti a polgárok jogegyenlőségét” - áll a dokumentumban.

A javaslat kitér arra is, hogy „a választásokat követően az új kormánynak azonnal tárgyalóasztalhoz kell ülnie az önkormányzati érdekszövetségekkel, még a 2026. évi költségvetési mozgástér felülvizsgálata, módosítása érdekében. (...) dönteni kell a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi szabályozásának már 2026. július 1-től hatályba lépő átalakításáról, valamint a 2020-ban az önkormányzatoktól elvont gépjárműadó visszaadásáról” - írták.