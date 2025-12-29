Nagy Márton sem vitatja, hogy tizenháromszorosára nőtt a II. kerület szolidaritási befizetése

önkormányzatok;Nagy Márton;szolidaritási hozzájárulás;Őrsi Gergely;

2025-12-29 15:07:00 CET

Grafikoncsata robbant ki a nemzetgazdasági miniszter és a polgármester közt.

Az infláció mértékével igazolta a II. kerület polgármestere azon állítását, hogy tizenötszörösére emelték a szolidaritási hozzájárulás méretét 2019 óta.

Mint korábban hírt adtunk róla, Őrsi Gergely vasárnap arról írt, hogy több mint, négymilliárd forintot vonnak el az általa vezetett önkormányzattól, és az elvonás mértéke hat év óta az előbb említett mértékben növekedett.

Mint a 444.hu cikke felidézi, a nemzetgazdasági miniszter a bejegyzést „félrevezető és kisarkított politikai hangulatkeltésnek” nevezte. Nagy Márton szerint a polgármester nem említette meg, hogy a II. kerület helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 7 milliárd forintról 2025-re 12,5 milliárd forint felé emelkedett, ami mintegy öt és fél milliárd forintos emelkedést jelent. Ezzel burkoltan arra célozgatott, hogy a kerület a 4,2 milliárd forintos befizetés után is kedvezőbb helyzetbe kerül jövőre, mint 2019-ben. A Nagy Márton által bemutatott táblázat tartalmában megegyezik Őrsi Gergely kimutatásával, vagyis Nagy sem vitatta, hogy a befizetendő összeg 2019 és 2025 között 13,3-szorosára nőtt, miközben az adóbevétel ugyanezen időszakban csupán 1,78-szorosára emelkedett.

„Tisztelt Miniszter Úr! Akkor infláció nem is volt, és az iparűzési adóbevételeket sem fagyasztották be, ugye?”

- reagált egy kommentben az ellenzéki politikus.

Hozzászólásához egy olyan grafikont csatolt, amely szerint a 2019-es, 7 milliárd 88 millió forintos adóbevétel az inflációval súlyozva ma 11 milliárd 582 millió forintnak felelne meg. A portál számításai is hasonló eredményre jutottak, bár valamennyivel kevesebb jött ki nekik: egészen pontosan 11 milliárd 280 millió forint. Ez alapján - ha az infláció hatását is figyelembe vesszük - a II. kerület adóbevétele 2019 óta érdemben nem változott, miközben az elvonás mértéke ehhez képest többszörösére emelkedett. Amennyiben a 2019-es, 280 millió forintos szolidaritási hozzájárulás is az infláció ütemében nőtt volna, jelenleg nagyjából 500 millió forint lenne, ezzel szemben idén már megközelítette a 4 milliárd forintot.

Mindez azt jelenti, hogy míg 2019-ben a szolidaritási hozzájárulás az iparűzési adóbevétel kevesebb mint 4 százalékát tette ki, 2025-re az elvonás aránya csaknem elérte a 30 százalékot.