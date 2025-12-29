Átszállítanák más javítóintézetekbe a Szőlő utcai fiatalokat

fogvatartottak;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

Lecsökkent a dolgozói állomány, megnehezült a működés.

A Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése a meglévő dolgozói állomány csökkenése miatt jelentősen megnehezült, erre hivatkozva az ott fogva tartott és letartóztatásban lévő fiatalokat más javítóintézetekbe szállítaná át a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) - értesült a Telex.

A lap úgy tudja, hogy a tervezett intézkedésekről a BVOP egyik magas rangú illetékese már tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget. Megkeresésükre a BVOP Kommunikációs Főosztálya úgy reagált: „A Budapesti Javítóintézet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges létszámmal működik!” Ugyanakkor azt is közölték, hogy „az átszállításokról részletesebb tájékoztatást biztonsági okokból nem tudunk adni”.

A tájékoztatás szerint a BVOP december 10-én átvette az öt magyarországi javítóintézet – a budapesti, a rákospalotai, az aszódi, a debreceni és a nagykanizsai – irányítását és fenntartását. „Az elsődleges feladatunk az most, hogy a működési feltételeket megvizsgáljuk és ahol problémát vagy hiányosságot tárunk fel, ott a javítóintézeti kollégákat támogatva, velük együttműködve, a legjobb megoldásokat közösen megtaláljuk. Ez a folyamat zajlik most, amely során történnek olyan, valamennyi intézményt érintő intézkedések – többek között, a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyével átszállítások is –, amelyek a javítóintézetek biztonságos működését szolgálják” - közölték.

Mint ismert, jelen állás szerint már kilenc gyanúsítottja van annak a Szőlő utcai javítóintézethez köthető bűncselekménysorozatnak, melynek főszereplője az intézmény volt igazgatója, Juhász Péter Pál. Legutoljára egy férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint egy fiatalkorú fogvatartottat bántalmazott.