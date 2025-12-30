képgaléria;AFP;

Egy bolygó, két világ

Míg a Föld lakosainak szerencsésebb hányada éppen egy felhőtlen évbúcsúztató eseményre készül, mások a legnagyobb kincsüket, az életüket igyekeznek megóvni.

Gyarló, de általános emberi tulajdonság: hajlamosak vagyunk a személyes gondjainkat a valós súlyuknál jóval tetemesebbnek becsülni. Most, végignézve ezeket a gázai humanitárius tragédiával párhuzamba állított képeket, álljunk meg egy kicsit. Gondolkodjunk el életről, igazságról, jövőről.

Őrület a mozikban egy jelenet miatt, 6-7, merényletből kimeríthetetlen humorforrás. 2025 az egyik, hanem a legrosszabb évet produkálta a mémek szempontjából. A hab a tortán, hogy az idei évi trendjeit már a vezető politikusok is átvették.