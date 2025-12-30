Egy bolygó, két világ

képgaléria;AFP;

2025-12-30 06:00:00 CET

Míg a Föld lakosainak szerencsésebb hányada éppen egy felhőtlen évbúcsúztató eseményre készül, mások a legnagyobb kincsüket, az életüket igyekeznek megóvni.

Gyarló, de általános emberi tulajdonság: hajlamosak vagyunk a személyes gondjainkat a valós súlyuknál jóval tetemesebbnek becsülni. Most, végignézve ezeket a gázai humanitárius tragédiával párhuzamba állított képeket, álljunk meg egy kicsit. Gondolkodjunk el életről, igazságról, jövőről.