Szigorít a kormány, a jövőben csak az élőflórás termékeket lehet tejfölnek nevezni

2025-12-29 22:05:00 CET

A cél, hogy könnyebb legyen felismerni a jó minőségű termékeket, de lesz egy év türelmi idő.

Nagy István agrárminiszter szignójával jelent meg kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely a Magyar Élelmiszerkönyv módosításairól határoz, azzal a megjelölt céllal, hogy a fogyasztók az egyes tejtermékek minőségére vonatkozóan megfelelő tájékoztatást kapjanak, egyértelművé téve, hogy a tejtermékek elnevezése milyen jellegű és minőségű termékre utal.

A rendelet szerint a módosítás biztosítja, hogy a tejföl megnevezés csak az élőflórás termékeket jelölhesse, ezáltal a fogyasztók számára könnyebb lesz kiválasztani a magasabb minőségű termékeket. A január elsejétől hatályos, egy év átmenetet biztosító rendelkezés értelmében a savanyú tej, illetve tejszín megnevezés is csak az élőflórás termékekre vonatkozhat, a nem élőflórásokat 10 százalékos zsírtartalom alatt savanyú tejkészítménynek, 10 százalékos zsírtartalom felett pedig savanyú tejszínkészítménynek kell elnevezni. Azon termékek, amelyek még nem felelnek meg az előírásoknak, további egy évig állíthatóak elő, hozhatók forgalomba, illetve tarthatók forgalomban a minőségmegőrzési idejük lejártáig.

A hvg.hu idézi az Élelmiszerkönyv meghatározását, amely szerint élőflórásnak az a fermentált tejtermék tekinthető, amelyet természetes probiotikus mikrobatörzsek felhasználásával savanyítanak vagy alvasztanak. A nem élőflórás termékek esetében mikrobapusztító módszerrel, például utóhőkezeléssel dolgoznak a gyártók, amely egyébként hosszabb tárolási időt tesz lehetővé. Joghurt és kefír az előírások szerint csak élőflórás lehet, de az sem mindegy, mely baktériumtörzsekkel biztosítják az erjesztést.