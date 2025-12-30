Válogatás a Népszava kedvenc 2025-ben készült képeiből – I. rész

2025-ben 1485 eseményen jártunk és mintegy 51 792 fotót készítettünk. Ott voltunk Kiss László óbudai polgármester szabadulásánál, Nyírpilisen a felzárkózó településen, Szeged-Veszprém kézilabda döntőn, Tatai Patara történelmi fesztiválon, a 30. Budapest Pride felvonuláson, Gyulai Memorial atlétikai bajnokságon, MotoGP Magyar Nagydíjon, ételfutárok tüntetésén, Magyar Péter országjárásán, bölényfarmon, Hatvanpusztán, buszgarázsban, az első őszi havazáson. Flajsz Péter képeiből Farbaky Tamás válogatta ki a kedvenceit.

A fiatalságomat és a szépségemet a férfiaknak adtam. A tapasztalatomat és a bölcsességemet az állatoknak fogom – mondta egyszer a világhírű francia színésznő ás állatvédő, aki vasárnap, 91 éves korában hunyt el. Galéria.