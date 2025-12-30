Meghalt Haleda Zia, Banglades első női miniszterelnöke

banglades;Haleda Zia;

2025-12-30 07:50:00 CET

Haleda Zia 80 éves korában hunyt el.

Bangladesben 80 éves korában elhunyt Haleda Zia volt miniszterelnök – jelentette be kedden pártja, a Bangladesi Nemzeti Párt (BNP), amelyet a politikus 1984 óta vezetett.

Haleda Zia 1991-ben volt az első nő, aki Banglades vezetését átvette, és három alkalommal volt miniszterelnök: 1991 és 1996 között, 1996-ban három hónapig, majd 2001 és 2006 között.

Romló egészségi állapota ellenére a politikus idén bejelentette, hogy vezetni fogja a BNP kampányát a 2026 február elejére tervezett parlamenti választásokon. Súlyos betegsége miatt november végén tüdőfertőzéssel egy dakkai magánklinika intenzív osztályára szállították. Számos bangladesi magas rangú személyiség, köztük az ideiglenes kormányfő és Nobel-békedíjas Muhammad Junusz, valamint a hadsereg vezetője is meglátogatta őt. Orvosa december elején jelezte, hogy át kell szállítani az Egyesült Királyságba. Egészségi állapota romlott, mióta 2018-ban nagy riválisa, Sejk Haszina Vazed (2009-2024) uralkodása alatt korrupció vádjával börtönbe került.

A BNP a februárban megrendezendő parlamenti választások esélyese. Haleda Zia fiát és a párt ideiglenes elnökét, a 60 éves Tárik Rahmant – aki közel 17 évnyi önkéntes száműzetés után a múlt héten tért vissza az országba – széles körben a miniszterelnöki poszt esélyesének tartják.

Tavaly augusztusa óta, miután egy diákok vezette felkelés Haszina kormányfő bukásához vezetett, Bangladest Muhammad Junusz Nobel-békedíjas közgazdász irányítja. Novemberben Haszinát távollétében halálra ítélték a diákok tüntetéseinek véres leverése miatt.