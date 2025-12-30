„Tudjuk, hová mennek és mit csinálnak” – Iránnak és a Hamásznak is üzent Donald Trump, miután Benjámin Netanjahut fogadta

Irán;Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-12-30 07:33:00 CET

„Nem akarunk üzemanyagot pazarolni” – figyelmeztetett a korábbi csapásokra utalva az amerikai elnök.

Az Egyesült Államok támogathat egy újabb jelentős csapást Irán ellen, ha az ország újraindítja ballisztikus rakéta, vagy nukleáris fegyverprogramját – a Reuters szerint erről beszélt Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a floridai Mar-a-Lago-i birtokán azt követően, hogy találkozott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

„Olvastam, hogy fegyvereket és más dolgokat építenek ki, és ha igen, akkor nem az általunk megsemmisített helyszíneket használják, hanem esetleg más helyszíneket” – fogalmazott. Majd leszögezte,

„pontosan tudjuk, hová mennek és mit csinálnak, és remélem, hogy nem ezt teszik, mert nem akarunk üzemanyagot pazarolni egy B-2-esre”.

Az amerikai elnök ezzel a B-2 Spirit lopakodó bombázókra utalt, melyek szerepet játszottak a korábbi, Irán elleni légicsapásban.

Franciaország, Nagy-Britannia és Németország még szeptember végén kezdeményezte, hogy állítsák vissza Irán ellen nukleáris programja miatt az ENSZ büntetőintézkedéseit. Donald Trump viszont októberben úgy nyilatkozott, hogy Washington kész megállapodni Iránnal, ha Teherán is nyitott erre. A két fél több tárgyalást is tartott az iráni atomprogramról, mielőtt júniusban Irán és Izrael 12 napos háborút vívott egymással, amelybe az Egyesült Államok is bekapcsolódott, és csapásokat mért iráni atomlétesítményekre. Maszúd Peszeskján iráni elnök november elején közölte, a perzsa ország újjáépíti a légicsapásokban megrongált nukleáris létesítményeit, valamint megismételte, hogy Irán nem akar atomfegyvert, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra kívánja használni.

Donald Trump hétfőn Floridában a The Guardian szerint azt is közölte, hogy a lehető leggyorsabban a gázai tűzszüneti terv második fázisába akar lépni, a Hamásznak pedig nagyon rövid időn belül le kell szerelnie, különben „pokoli árat fizethet”. Hozzátette, ha ez nem történik meg, vannak más országok, amelyek támogatták a tűzszüneti tervet, és hajlandóak lennének megsemmisíteni a Hamászt.