A korábban körözött magyarellenes ukrán politikus nyithatta meg a legnagyobb ingyenes parkolót Beregsurányban

körözés;parkoló;Beregsurány;

2025-12-30 08:50:00 CET

Az nem világos, mi lett az ügyével és hogyan tarthatta meg magyar állampolgárságát annak ellenére, hogy hamis névvel szerezte azt.

Háromszáz férőhelyes ingyenes parkoló nyílt a beregsurányi határátkelő közvetlen szomszédságában azok számára, akik autójukat a magyar oldalon hagynák, a háború ellenére ugyanis manapság is sokan járnak át dolgozni Magyarországra. Az erről szóló, Natali Vasziljeva beregszászi influenszer által készített felvételen pedig feltűnik egy konténer, rajta a BeregParking Kft. cégnévvel – írja a 444.

A portál szerint a BeregParking Kft. egy Antipov János nevű tiszakerecsenyi lakosé, az ügyvezetője pedig Anti Viktor, aki ugyanarra a címre van bejelentve és ugyanúgy hívják az édesanyját, mint Antipov Jánosét. Vagyis testvérek, és mindketten magyar állampolgárok.

Anti Viktor pedig nem csak a neve alapján, hanem a születési adatai szerint is az a férfi, aki 2019-ben a magyar rendőrség körözési toplistájának élén volt.

Az Index 2019-es cikkében az áll, az akkor 37 éves ukrán–magyar kettős állampolgárt azért keresték, mert a gyanú szerint két magyar férfit bízott meg, hogy fenyegető felirattal ellátott koszorút helyezzenek el egy határrendész házánál. Anti egy korábbi rendőri intézkedés miatt haragudhatott a határrendészre. Azokat, akik a koszorút elhelyezték a háznál, sikerült megtalálni, amiben közrejátszott az is, hogy a nyomozást a Nemzeti Védelmi Szolgálat is segítette. Anti Viktor azonban nem lett meg, ezért került a körözési lista élére. A 24.hu már akkor felhívta a figyelmet arra, hogy a férfit nem így hívják, a képen ugyanis felismerték Vitalij Antyipov beregszászi vállalkozót, a magyarellenességéről ismert helyi képviselőt. Anti Viktor/Vitalij Antyipov korábban a Porosenko-párt frakcióvezetője volt Beregszászon, és amellett, hogy Magyarországon bűncselekményt követett el, gyakorlatilag álnéven szerzett magyar állampolgárságot.

Ugyanazon a néven, amelyen hétfőn reggel parkolót nyitott ügyvezetőként a magyarországi Beregsurányban.

A Fidesz-szövetséges KMKSZ-hez közeli Kárpátaljalap.net azt írta, a magyar hatóságok szerint cigarettacsempészettel foglalkozott korábban Antyipov, a körözést mégis a halálos fenyegetőzéssel húzta magára. Arról, hogy miként került le a körözési listáról, mi lett az ügyével, hogy tarthatta meg magyar állampolgárságát annak ellenére, hogy hamis névvel szerezte azt, és hogy nyithatott most mindezek után üzletet Magyarországon, további információ eddig nem jelent meg.

Antyipov hétfőn nyíló parkolójára a környék többi parkolóját üzemeltetők hívták fel a 444 figyelmét, szerintük ugyanis a terület engedélyei sincsenek rendben. Erről a portál annyit tud, hogy az engedélyek beszerzésében a szélsőjobboldali polgármesterből lett Fidesz-ellenes jogvédő-megmondó, Orosz Mihály Zoltán segített a saját tudtán kívül Antyipovéknak. Amikor a portál ezzel kapcsolatban megkereste, Orosz azt mondta, egy környékbeli tanárnő kérte jogvédői segítségét ebben az ügyben, fogalma sem volt arról, hogy kicsoda Anti Viktor vagy Vitalij Antyipov. Ő úgy tudta, a hölgy a helyi fideszes országgyűlési képviselő, Tilki Attila embereivel harcol, akikhez – információi szerint – a többi beregsurányi parkoló tartozik, és akik nem szeretnének maguknak konkurenciát.

A 444 magát Anti Viktort is elérte, a beszélgetésből pedig kiderült, hogy

nem tartja magát magyarellenesnek, a nagyapja magyar volt.

ő csak ügyvezető a cégben, azt mondta, „én csak fizetést kapok”.

a 2019-es körözés miatt maga ment be Nyíregyházán a rendőrségre, ahol szavai szerint azzal zárult a nyomozás, hogy nem volt köze az életveszélyes fenyegetéshez, le is vették a körözést.

elismerte, hogy az a nő, aki felkérte Orosz Mihály Zoltánt, a magyarországi „kapcsolattartójuk” volt.

minden engedélyük megvan, már csak az elektromos hálózat engedélyét várják.

szerinte a konkurencia harcol ellene Beregsurányban.

megadta az ügyvédje számát, hogy a portál nála érdeklődjön további kérdésekben.

állítja, ő nem Vitalij Antyipov, nem az az ember, akiről a magyarellenességről szóló cikkek szóltak.

A nyíregyházi ügyvédje ennek ellenére a portál megkeresésére megerősítette, hogy Anti Viktor valóban Vitalij Antyipovnak hívták és valóban beregszászi politikus volt, pont mint az az ember, akit magyarellenes ukrán politikusnak tartanak Beregszászon, és aki a körözési lista élén volt Magyarországon 2019-ben. Ám az ügyvéd szerint minden engedélyük megvan a parkoló üzemeltetéséhez.