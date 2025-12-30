Karácsony Gergely: Az Orbán-kormány esztelen és kisstílű sarcpolitikájának következménye a Moody's döntése

Budapest;Karácsony Gergely;Moody's;leminősítés;

2025-12-30 06:40:00 CET

A főpolgármester kiemelte, a károkat a főváros leminősítése után alighanem az ország is, annak minden polgára elszenvedheti.

Az uzsorakormány bóvliba lökte a nemzet fővárosát. Ezt nem fogják megúszni – állapította meg Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán azt követően, hogy kiderült, a befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings.

Karácsony megjegyezte, a mai döntés a kormány esztelen és kisstílű sarcpolitikájának következménye.

„Ez a Budapest-ellenes politika nem több, mint károkozás, a károkat a főváros leminősítése után alighanem az ország is, annak minden polgára elszenvedheti. Ha hagyjuk”

– szögezte le a főpolgármester.

Hozzátette, a leminősítés nyilvánvaló oka, hogy a pénzpiacok is a kormány és a főváros közötti észszerű pénzügyi megállapodásra számítottak, ám erre a kormány minden jelzés ellenére is képtelennek bizonyult. Megállapodás helyett folytatta Budapest számlájának megcsapolását, és a törvényben rögzített kötelezettségeit sem teljesítette a főváros felé mind a mai napig. A Moody’s döntése ennek a kormányzati hozzáállásnak a következménye.

Szerinte a leminősítésnek három oka van:

a kormány a 20-szorosára emelt sarccal több pénzt von el Budapesttől, mint amennyi támogatást ad, és Budapest, más önkormányzatoktól eltérően, a hitelfelvételhez sem kapott engedélyt a kormánytól;

a kormány a mai napig nem fizette meg az adósságát Budapestnek, amire törvény kötelezi. Ezt okkal tekinti súlyos kockázatnak a hitelminősítő;

és Budapest a kormány miatt nem jut hozzá a fejlesztésekhez szükséges uniós forrásokhoz.

„Elmondtuk százszor, ezerszer, ez így nem mehet tovább. Tárgyalni akartunk, a kormány nem volt rá hajlandó. Megnyertünk minden pert, rá se hederítettek. Kiálltak a városukért a budapestiek, a szemükbe hazudtak” – sorolta a főpolgármester. Majd közölte, egy olyan kormány akarta kioktatni Budapestet, amely eladósította az országot, amelynek romokban a költségvetése. A főváros gazdálkodásáról ehhez képest a Moody’s is megállapította: „a minősítések ugyanakkor figyelembe veszik Budapest mérsékelt és csökkenő adósságszintjét, valamint stabil működési teljesítményét”.

Karácsony Gergely szerint a kormány kicsinyes Budapest-ellenes sarcpolitikájának első következménye a főváros leminősítése, amit az ország újabb leminősítése követhet, ennek pedig az állam finanszírozásának ellehetetlenedésén keresztül a polgárok, nemcsak a budapestiek, hanem minden magyar láthatja kárát.

„Ahogy azt korábban is mondtuk: aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Fokozottan igaz ez a hitelminősítésekre: aki Budapestet bóvliba löki, azt Budapest magával rántja”

– zárta bejegyzését a főpolgármester.