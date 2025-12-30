Egy főispánt indíthat a Fidesz Szolnokon

Fidesz;Szolnok;

2025-12-30 11:21:00 CET

Berkó Attila korábban a gyermekvédelemben is dolgozott.

„A napokban a Szolnok és térsége Fidesz csoport tagjainak támogatását megkaptam az országgyűlési jelöltséghez. Fontos állomáson vagyunk túl” – mint azt a Szoljon észrevette, ezt írta a közelmúltban a közösségi oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja.

A bejegyzés alapján tehát Berkó Attila maga mögött tudhatja a kormánypárt helyi szervezetét arra nézve, hogy ő legyen a Fidesz jelöltje a parlamenti választáson a vármegyei 1. számú országos egyéni választókerületben. Így a vármegyeszékhelynek új fideszes jelöltje lehet, hiszen 2018-ban és 2022-ben Kállai Máriát indították a körzetben.

A 24.hu felidézi, Berkó Attila 2022 óta a megyei kormányhivatal vezetője, előtte igazságügyi területen igazgató, főigazgató és kormánymegbízott volt ugyanott. Korábban, 1992 és 2007 között a gyermekvédelemben dolgozott Budapesten körzetközponti vezetőként.

A Tisza Párt Rost Andrea operaénekest indítja képviselőjelöltként a körzetben.