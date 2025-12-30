Hadházy Ákos: Ha nem is aranyból van, majdnem aranyáron vették a mosdókagylót Hatvanpusztára

Hadházy Ákos;Orbán család;mosdó;Hatvanpuszta;

2025-12-30 16:26:00 CET

Eközben az Orbán-kormány ukrán aranyvécékról szóló propagandaplakátokkal riogat.

Ez a kép az egyik egyszerűbb vendégszoba (pontosabban vendég apartman) fürdőszobájában készült. Nem aranyból van ugyan a mosdókagyló, de nem is az Ikeából vették Orbánék a „félkész mezőgazdasági üzembe” - írta Hadházy Ákos a Facebook-oldalán, mellékelve egy fotót a hatvanpusztai Orbán-birtok egyik fürdőszobájából.

A fotó alapján egy Duravit Happy D.2 Plus típusú, 1826,7 euróért kínált mosdókagylóról van szó, amely átszámítva nagyjából 713 ezer forint. Ehhez az ellenzéki országgyűlési képviselő hozzáfűzte, hogy a szerelvényekkel együtt nagyjából egymillió forint lehet, ami egy átlagos berendezés árának öt-hatszorosa. „Ne feledjük, hogy az egész kócerájban van legalább 20 fürdőszoba és sok tucat wc... És ki tudja, lehet, hogy ha a vendégszobákban kétmilliós kádak és egymilliós mosdókagylók vannak, akkor lehet, hogy Orbán lakosztályában csak befigyel az arany vécé is” - fejtegette Hadházy Ákos.

Mint írta, azért ezt a részletet hagyta meg évzáróul, mert a szokottnál is jobban felháborították az Orbán-kormány propagandaplakátjai a pénzt aranybudiba öntő Magyar Péterről, Volodimir Zelenszkijről és Ursula von der Leyenről. Ezen a ponton Hadházy megjegyezte, Orbán nagyon is jól tudja, hogy ő maga milyen palotát épített a lopott pénzből, mint ahogy azt is, hogy az ukrajnai aranybudikról azért tudunk, mert egyrészt elzavarták a korrupt, oroszbarát volt elnököt, Viktor Janukovicsot, másrészt pedig azért, mert a helyette jött rezsimben hiába van szintén jelentős korrupció, Ukrajnában legalább a korrupt minisztert és az elnök bizalmasának számító oligarchát is meg lehet buktatni.

Hadházy Ákos hangsúlyozta, hogy az Orbán család hatvanpusztai birtokán 15 komplett lakás és nagyjából 20 fürdőszoba van, ennek egyetlen mosdókagylója kerül a fent jelzett összegbe. A politikus a legalább 6000 négyzetméternyi beépített terület négyzetméterenkénti árát egyebek közt az ilyen részletek miatt 2,5 millió forint/négyzetméterre saccolja.

„Orbánék mindenre képesek a hatalom megtartásáért (az aranybudis, államilag finanszírozott plakát is konkrét, nettó választási csalás), de nem véletlenül ragaszkodnak annyira hozzá. Tudják, hogy már egy feles többségű ellenzéki győzelem esetén is az új kormány a NAV-on keresztül azonnal látni fog fontos dolgokat. Látni fogja, hogy milyen áron dolgozott Lőrinc cége az építkezésen. És azt is, hogy milyen áron szállította Orbán papa a követ Lőrinc állami építkezéseire... és csak ez a két adat is bőven elég lehet a jogi felelősségre vonásukhoz” - vélekedett Hadházy Ákos.

A továbbiakban az ellenzéki országgyűlési képviselő még kifejtett néhány részletet az ominózus mosdókagylóval kapcsolatban, így a gyártói és kereskedői leírásban talált információk alapján egyebek közt azt, hogy azért saccolja egymilliósra annak végleges összegét, mert a jelzett bő 700 ezres tételben a csaptelep, a lefolyó és a szifon sincs benne.