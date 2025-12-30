karácsony;Robert Fico;újév;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;Recep Tayyip Erdogan;Kim Dzsongun;Donald Trump;Aleksandar Vucic;

2025-12-30 13:59:00 CET

Donald Trump, Aleksandar Vučić és Kim Dzsongun mellett Orbán Viktor is megkapta Vlagyimir Putyin újévi üdvözletét

De Recep Tayyip Erdogan és Robert Fico sem maradt az orosz elnök jókívánságai nélkül.