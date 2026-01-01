Hajléktalanokon segít a német absztrakt és fotorealizmus élő legendája, Gerhard Richter

adomány;Gerhard Richter;

Akár még egy új, több mint negyven érintett befogadására alkalmas hajléktalanszálló is felépülhet.

A német absztrakt és fotorealizmus élő legendája, a kortárs művészet egyik legjelentősebb alkotója, Gerhard Richter alkotásainak egy része kerül árverésre annak érdekében, hogy a befolyt összegből a művész egy hajléktalanokat segítő szervezetnek segíthessen. A tervek szerint Richter az 1982-ben elkészült, Gyertya című olajfestményének öt, kézjegyét viselő reprodukcióját ajándékozza el a kiválasztott, Kunst hilft geben (A művészet segít adni) nevű egyesületnek. Az alkotások ezután egy jótékonysági aukció keretében megvásárolhatóak lesznek, amellyel nemcsak a hajléktalanokat segítők mindennapi munkáját támogatják (többek között élelmiszerrel és ruhával), hanem az előrejelzések szerint akár még egy új, több mint negyven érintett befogadására alkalmas hajléktalanszálló is felépülhet. A 93 éves, Berlinben élő és alkotó Gerhard Richter műveiért ugyanis egy időben nemcsak a német aukciósházak és múzeumok harcoltak, hanem a globális műtárgypiacon is az egyik legdrágább művésznek számított: 2023-ban a Gyertya című alkotás egy kisebb reprodukciója például 99 ezer eurós, vagyis körülbelül 38,7 millió forintnak megfelelő áron kelt el. A művész 2020-ban jelentette be, hogy festői életművét lezártnak tekinti, azonban az alkotást nem hagyta abba:

rajzainak egy része azóta Budapestet is megjárta.

Bár Richter művei több esetben nagy sikerrel megfordultak Magyarországon is (legutóbb a Magyar Nemzeti Galéria grandiózus, nyolcvan műalkotást felvonultató Valós látszat című kiállításán 2021-ben), a szóban forgó Gyertya című festmény egy változata a popkultúrából is sokak számára ismerős lehet: a Sonic Youth amerikai együttes azóta ikonikussá vált, 1988‑ban megjelent Daydream Nation című lemezének borítójához használta fel a két gyertyát ábrázoló alkotást. A művész a gyertya témájú festményekből többet is megfestett az 1980-as években, alkalmanként egy, kettő vagy három gyertyát ábrázolt a műalkotásokon.