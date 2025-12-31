Dés-Geszti: életük koncertje

Dés László;Geszti Péter;

2025-12-31 17:30:00 CET

Alig kezdődhetett volna jobban hétfő este Dés László és Geszti Péter jubileumi estje az MVM Dome-ban.

A két szerző fáklyával a kezében ment fel a nézők között, a telt házas csarnok küzdőterén át a színpadra, ahol a Dzsungel könyve című musical nyitányát énekelte Márkus Luca. A több mint tizennégyezer fős publikum két és fél órán át hallgathatta a két alkotó közös dalait, filmzenéket, Jazz+Az-slágereket és musicalrészleteket. Ők maguk konferálták az estet, és rendhagyó módon több dalt is előadtak.

Harminc éve dolgoznak együtt, és az alkotói összetartozás egyre csak erősödik kettejük között. Bár elmondták, mennyire különböznek egymástól, azért közös pontjaik is vannak – például hogy mennyire fontos számukra a humánum, a szabadság és a szerelem. Ez utóbbi két szó szerepel új, készülő Petőfi-darabjuk címében is. A várhatóan 2027-ben bemutatandó Szerelmem, Szabadság! című műből most először három dal hangzott el: Az örökké épp most van, Pest az Pest, valamint A haza nevű ország, amelyet Wunderlich József énekelt.

Több vendégénekes is közreműködött az esten. Váczi Eszter és Behumi Dóra nem igazán tekinthetők vendégnek, hiszen a Jazz+Az meghatározó tagjai voltak. Nagy Ervin korábban is dolgozott Dés Lászlóékkal, most a Venni nagy levegőt és a Hosszú menet című dalokat adta elő nagy erővel. Rajtuk kívül Medveczky Balázs és Lengyel Johanna is színpadra lépett.

Impozáns volt a látványvilág: a dalokat vetítés, animációk és filmes bejátszások kísérték. Az alkalomra összeállított zenekar – vokalistákkal kiegészülve – biztosította a magas színvonalú zenei megszólalást, hozzájuk csatlakoztak a No Comment táncosai is.

Akadtak igazán emlékezetes pillanatok is, például amikor Dés Lászlónak a Nagy utazás közben improvizációként Beethoven Örömódája jutott eszébe – amely nem mellesleg az Európai Unió himnusza. A mellettem ülő néző meg is kérdezte, hogy ezt is ő írta-e… (Ez volt az egyetlen dallam az este során, amely nem tőle származott.)

A zárás nem is lehetett más, mint A Pál utcai fiúk részlete. A közönség a színpadon állókkal együtt, felállva énekelte a Mi vagyunk a grund című dalt. Lobogott a Pál utcaiak zászlaja, és elhangzott: „bízunk a tavaszban”. Október végén tartották A Pál utcai fiúk ötszázadik előadását a Vígszínházban, akkor ezerkétszázan énekelték ezt a dalt – most több mint tízezren. Úgy tűnik, a szabadság nemcsak a két alkotónak fontos, hanem sokunknak is. B. Gy.

Infó: Dés–Geszti: Életünk koncertje. MVM Dome. 2025. december 29.