Bombafenyegetés, rendőri intézkedés miatt miatt csaknem két és fél órát késett a Latorca InterCity

késés;Ukrajna;MÁV;rendőri intézkedés;bombafenyegetés;

2025-12-30 20:56:00 CET

A Munkácsról Budapestre tartó szerelvényt Albertirsánál állították meg a hatóságok a MÁV értesülése miatt, amely szerint az ukrán vasutak kapták a fenyegetést.

A Munkács felől érkező, Záhonyból 12:37-kor a Nyugati pályaudvarra továbbindult nemzetközi Latorca InterCity (IC 33) vonatot Albertirsa térségében megállította és hatósági intézkedés alá vonta a rendőrség, mert információink szerint az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak a járattal kapcsolatban – írta honlapján a MÁV-csoport. Az intézkedés 18 órakor fejeződött be, tehát nem találtak bombát, azonban Albertirsáról közel 140 perces késéssel indulhatott tovább a vonat Budapestre.

A MÁV tájékoztatása szerint az elmúlt napokban az ukrán társvasutaknál megszaporodtak az ehhez hasonló bombafenyegetések. Ezeket az eseteket az ukrán tűzszerészek kivizsgálták és szerencsére minden alkalommal alaptalannak találták. Mivel más információt nem közöltek, ez feltehetően most is így volt. Hozzátették, hogy a magyar vasúttársaság mindenben együttműködik a rendőrséggel.

Az estről a Telexnek egy olvasójuk számolt be. Eszerint a szerelvény megállítása után az utasok több mint egy órát várakoztak, majd leszállították őket a szerelvényről, átvizsgálták a kocsikat, majd mindenkit kocsinként engedtek visszaszállni.