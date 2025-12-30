„Nem lehet üzleti titok a közpénzre vonatkozó adat” – A NAIH szerint MNB-ügyben ki kell adni a kecskeméti egyetem alapítványi dokumentumait

alapítvány;NAIH;közérdekű adatigénylés;közérdekű adatigénylési per;MNB-botrány;Matolcsy-gárda;Neumann János Egyetem;

2025-12-30 20:51:00 CET

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság felszólító levélben indokolja a teendőket. Ettől függetlenül közérdekű adatigénylési per is indult.

Felszólító levelet küldött a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (NAIH) az MNB-ügyben érintett kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványnak (NJEA), hogy adjon ki a KecsUP Híreknek egy sor olyan dokumentumot, amely kiadását korábban megtagadta – írja Telex a kecskeméti portál cikke alapján. Hozzátették, az alapítvány eleget tesz a felszólításnak, akkor korábbi vezetőségi ülések jegyzőkönyvei, előterjesztései, az alapítvány vezetőinek fizetései, valamint az ügyvédi költségeik is nyilvánosságra kerülnek.

A NJEA 2020-ban és 2021-ben összesen 144 milliárd forintot kapott az államtól az általa üzemeltetett egyetem fejlesztésére. A pénz kis részét erre költötték, nagy részét, 127,5 milliárd forintot azonban kölcsönadtak az MNB-birodalomhoz tartozó Optima Zrt.-nek. A Matolcsy-kör irányítása alatt álló Optima abban az időszakban annyira rosszul gazdálkodott a rábízott pénzzel, hogy a nemrég közzétett korrigált jelentéseik szerint a vagyonuk 2022 és 2024 között összesen 270 milliárd forintot veszített az értékéből. A kecskemétiek a 127,5 milliárdos összeget rendkívül alacsony, mindössze évi 2,5 százalékos kamattal adták kölcsön az Optimának, így az értéke egy részét az infláció miatt már elvesztette. Kérdés, hogy a maradékot mikor és hogyan tudják majd visszaszerezni attól a cégtől, ami két év alatt 270 milliárdos vagyonveszteséget szenvedett el.

A KecsUP Hírek még tavasszal közérdekű adatigényléssel próbálta meg kikérni az NJEA vezetőségi ülésein született jegyzőkönyveket. Akkor ezt megtagadták, és csak betekintést engedtek a dokumentumokba, amelyek nagy részét azonban kitakarták. Alter Róbert, a KecsUP Hírek lapigazgatója júniusban újabb közérdekűadat-igénylést küldött az egyetemi alapítványnak, amiben a jegyzőkönyveken kívül az ülések előterjesztéseit, az alapítvány dolgozóinak juttatásait, és az ügyvédek szerződési díjait is kikérte. Az alapítvány július végén válaszolt, de a jegyzőkönyveket csak jelentős késéssel adták ki, a többi kérelemre pedig semmi érdemi információt nem adtak.

Alter a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet segítségével a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordult, amely vizsgálatot indított az ügyben. Az alapítvány üzleti titokra, folyamatban lévő eljárásokra, személyes adatok védelmére hivatkozva titkolózott, azonban a NAIH szerint „nem lehet üzleti titok a közpénzre vonatkozó adat”, illetve az alapítvány közérdekű adatai nem veszítik el megismerhetőségüket azzal, hogy azokat egy büntetőeljárásban is felhasználják. Ha az NJEA nem adja ki a kérd dokumentumokat, a KecsUP pert indíthat ellenük. Egy hasonló adatigénylési pert a Telex már indított az ügyben, ami folyamatban van.