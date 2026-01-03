Ambrus Máté: Gondolatbefőtt

újév;Balaton;vers;jövőkép;

2026-01-03 06:15:00 CET

Együtt megyünk a kompon Révfülöp felé.

Torkunkban halk a kutyák szűkölése,

a parton hóhangú a fű növése,

fejünk felett az ég még nyers lazacfilé.



Még minket tükröz vissza a zöld Balaton.

Én még megszokásból csüngök Barbarán,

mint rhésuskölyök egy újabb szőranyán,

míg fintora mellettünk suhan a tavon.



Állunk, mint pásztorok látomás előtt.

Hisszük, hogy nekünk örökké kell élnünk,

mégis halvány sejtésként lötyög bennünk

egy tudat alatt eltett gondolatbefőtt.



Sejtjük, hogy lassacskán mi is elolvadunk,

mint kockacukor az abszintkanálon,

s jön az elmére csöppentett tintaálom,

amely kevesebb annál, amik most vagyunk.