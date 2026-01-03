Egressy Zoltán versei

űrutazás;versek;

2026-01-03 06:14:00 CET

Nehéz idők; Festői táj

Nehéz idők

Teszteltünk és teszteltünk, míg

lehetségessé nem vált végre a

bolygóközi repülés. Következett

a legkomolyabb kihívások lassú

számbavétele. A Mars légköréé

például. Alig jelentős, csenevész,

éppen emiatt elhanyagolhatatlan.

Harminc nap a szerény tervezet,

öt felszállással. Egy könnyűcske

űrhelikopter meg egy gyors rotor;

a nagy ötlettel bizonyára minden

várakozást felülmúltunk. Aztán

a forgó csak a hetvenkettedik

repülésen sérült meg. Három év

harminc szűkös nap helyett.

Kíváncsian néztük szeretetlen

univerzumunk viharos világait.

Más dimenzió, vad madártávlat.

És most tesztelünk tovább. Új

célunk a Titán. Sűrűbb légkör.

A molekulák szüntelen ütközése

egyszer még tanúságtétele lehet

az új, mindig késő aranykornak.

Festői táj

Jégkanyonok terpeszkednek el

a törpebolygón, kék hóhegyek,

sarki fény világít körbe a

dombok és a vad völgyek felett.



Vakrandevú az égitesttel,

képeket mutat az új szonda,

valamit láttat, elhihetőn,

éppen úgy, ahogy az űr szokta.



Szívmeleg síkság a belsején,

megfagyott folyó a peremen.

Kettős identitású forma

az ismeretlen, dúlt helyeken.



A létállapot mégsem dermedt,

bár minden a semmi felé tart.

Indul a lomha gleccsertömeg

megélni, amit mindig akart.