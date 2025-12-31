Kivonja csapatait Jemenből az Egyesült Arab Emírségek

Közel-Kelet;Jemen;Szaúd-Arábia;Egyesült Arab Emírségek;feszültségek;

2025-12-31 07:47:00 CET

Az utolsó katonák is távoznak.

Kivonja Jemenből a még ott állomásozó csapatait az Egyesült Arab Emírségek - írja a Reuters.

A lépésre azt követően került sor, hogy Szaúd-Arábia is csatlakozott a követeléshez, amely 24 órán belüli távozásra szólította fel az emírségi csapatokat. A fejlemények közvetlen előzménye, hogy a szaúdi vezetésű koalíció légicsapást mért a dél-jemeni Mukalla kikötőjére. A támadás eddig a legsúlyosabb eszkalációnak számít a két öböl menti monarchia közt. Rijád szerint a csapás egy, az Emírségekhez köthető fegyverszállítmányt vett célba. Több öböl menti állam – köztük Kuvait és Bahrein – jelezte, hogy minden olyan kezdeményezést támogat, amely a párbeszéd erősítését és a politikai rendezés felé vezető utat szolgálja. Katar eközben hangsúlyozta: Szaúd-Arábia és a többi öböl menti ország biztonsága szorosan összefonódik a saját biztonságával.

A térség stabilitásának egykor meghatározó tartóoszlopaként számon tartott öböl menti nagyhatalmak érdekei az elmúlt időszakban egyre inkább szétváltak, legyen szó az olajkitermelési kvótákról vagy a regionális geopolitikai befolyásról. Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma közölte: önként lezárta jemeni terrorellenes egységeinek küldetését. Ezek voltak az egyetlen még ott állomásozó emírségi erők, miután az ország 2019-ben hivatalosan is véget vetett katonai jelenlétének.

Szaúd-Arábia azzal vádolta az Egyesült Arab Emírségeket, hogy nyomást gyakorolt a jemeni szeparatista Déli Átmeneti Tanácsra (STC), és arra kényszerítve, hogy a királyság határai felé terjeszkedjen. A rijádi vezetés egyértelművé tette: a kérdés a nemzetbiztonságot érinti, amelynek átlépését nem tűri. A két szomszédos ország korábban közösen vett részt a jemeni, Irán által támogatott húszik elleni koalícióban, érdekeik az ottani konfliktusban idővel egyre inkább eltávolodtak egymástól.

Az emírségi erők kivonása abból a néhány egységből, amelyet az ország továbbra is Jemenben állomásoztatott, rövid távon enyhítheti a feszültséget, azonban továbbra is kérdéses, hogy az Egyesült Arab Emírségek fenntartja-e az STC-nek nyújtott támogatását.

Rijád a saját vezetése alatt álló koalíción keresztül továbbra is Jemen nemzetközileg elismert kormányát támogatja, és a szaúdi kabinet jelezte: abban bízik, hogy az Egyesült Arab Emírségek megszünteti az STC katonai és pénzügyi támogatását.