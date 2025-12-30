Oroszország atomfegyverrel is felszerelhető rakétarendszert telepített Belaruszba

Oroszország bejelentette, hogy legújabb nukleáris fegyverrel bíró rakétarendszerét telepítették Belaruszba, egy nappal azután, hogy Moszkva azt állította, hogy Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen – írja a The Guardian, Az orosz védelmi minisztérium által közzétett felvételeken az új Oresnyik rakéta gördül át egy havas erdőn. Katonák zöld hálóval álcázva harcjárműveket, zászlót vontak egy légibázison Kelet-Belaruszban, az orosz határ közelében.
Az oroszok egy videót is közzétettek. A brit lap szerint a videó egy megkoreografált kísérlet része lehet, egyrészt Európa megfélemlítésére, illetve Oroszország felkészítésére az Ukrajna elleni, már amúgy is brutális háború további eszkalációjára. A rakétarendszer beüzemelése szimbolikusan csökkentené azt az időt, amíg egy orosz rakéta eltalál egy uniós fővárost. A fegyverzet telepítéséről Alekszandr Lukasenka elmondta, hogy eddig már Oresnyik rakétarendszert állomásoztatnak az oroszok az országban.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Belarusz védelmi minisztérium úgy mutatta be a gyors telepítést, mintha az egy korábbi folyamat része lenne, de a The Guardian által idézett nyilatkozatok mintha egészen más megvilágításba helyezné a fegyverkezést.
Vlagyimir Putyin hétfőn, tábornokaival tartott találkozóján jelentette be, hogy a Belaruszba telepített rakétarendszerek aktív szolgálatba lépnek, és megerősítette szándékát, hogy további ukrán területeket, köztük a déli Zaporizzsja városát is elfoglalja. Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter figyelmeztetett, hogy „megtorlásokat” fognak végrehajtani Kijev ellen az állítólagos ukrán dróntámadás miatt, és leszögezte, a célpontok már elő vannak készítve – emlékeztetett a lap.Hadrendbe állították az Oresnyik rakétakomplexumot Belaruszban
A Putyin-rezidencia elleni feltételezett dróntámadás eddig be nem mutatott bizonyítékairól Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy „mivel az összes rakétát lelőtték, nem fognak bizonyítékokat bemutatni” Azt is mondta, hogy a törmelék hiányáról nem tud nyilatkozni. Kedden Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Oroszország kitalálta a történetet, és arra sürgette a többi országot, hogy hagyják figyelmen kívül ezeket az állításokat.Rácz András szerint Oroszország hazudik a Putyin-rezidencia elleni állítólagos ukrán légitámadásrólSzergej Lavrov: Ukrajnának és nyugati védnökeinek el kell fogadniuk az új területi realitásokatKreml: Vlagyimir Putyin rezidenciáját támadták az ukránok