Várhatóan még mindig rengeteg fognak késni a Eurostar járatai

káosz;Eurostar;vonatközlekedés;

2025-12-31 08:18:00 CET

Továbbra sem szűntek meg teljes mértékben a problémák, sok járatot töröltek.

További fennakadásokra számítanak a Eurostar utasai, miután kedden áramkimaradás bénította meg a Csatorna-alagút forgalmát, és több ezer ember utazása vált kaotikussá – derül ki a BBC beszámolójából.

Miközben sokan igyekeztek időben eljutni úti céljukra a szilveszter előtt, több utas arról számolt be, hogy az éjszaka során hat óránál is hosszabb időre a vonatokon rekedtek az egymást követő késések miatt.

Egy férfi a brit közszolgálati médiának azt mondta, hogy a 19:01-kor induló párizsi járatra szállt fel, ám hajnali három órakor még mindig a szerelvényen volt, a Csatorna-alagút bejáratánál vesztegelve. Elmondása szerint a vonat személyzete azt közölte velük, hogy nagyjából fele-fele az esélye annak, hogy végül Párizsba jutnak el, illetve annak, hogy visszafordulnak London felé.

A Eurostar közölte: szerdán valamennyi járatát el kívánja indítani, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy késésekre és további járattörlésekre még számítani kell. A Londonból Párizsba reggel hat órára meghirdetett járatot végül törölték. A felsővezeték meghibásodása, valamint egy lerobbant szerelvény kedden mindegyik útvonalat megbénította, több ezer, főként a szilveszterre készülő embernek okozva komoly kellemetlenségeket. A történtek miatt az összes Londonból Párizsba, Amszterdamba és Brüsszelbe közlekedő vonatot törölték. Bár kedden estére néhány Eurostar- és Le Shuttle-járat újra elindult, a fennakadások nem szűntek meg, mivel az alagút két vasúti vágánya közül csak az egyik volt használható.

A Csatorna-alagutat üzemeltető Getlink azt közölte, hogy az éjszaka is folyamatosan dolgoztak az áramellátási hiba elhárításán. Szerda reggel a Eurostar honlapján közzétett tájékoztatás szerint a szolgáltatások újraindultak. Terveik szerint az összes járat közlekedni fog, azonban a korábbi fennakadások hatása miatt továbbra is lehet számítani késésekre, sőt, akár az utolsó pillanatban bejelentett járattörlésekre is. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék vonatuk aktuális helyzetét az élő menetrendi és járatinformációs felületeken. Egyben bocsánatot kértek a fennakadások miatt, és közölték: az utasok díjmentesen átszervezhetik utazásukat, vagy lemondhatják foglalásukat. Ezt visszatérítik nekik, de kérhetnek elektronikus utalványt is.

A Eurostar kedden arra is kérte utasait, hogy lehetőség szerint éljenek a díjmentes módosítás lehetőségével, és tegyék át utazásukat egy másik napra. A társaság emellett azt tanácsolta, hogy azon utasok ne induljanak el az állomásra, akiknek törölték járatát.