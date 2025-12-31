Videón, ahogy lopott autóval szabálytalankodik, majd felhajt a fűre egy férfi az Örs vezér terén

Zugló;elfogás;autólopás;

Először azt mondta, egy ismerőse vezette a kocsit, és nem tudja, hová ment.

Lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe vettek egy férfit Budapesten, aki lopott autójával szabálytalankodott – közölte egy szerdai Facebook-posztban a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A zuglói térfigyelő kamerák december közepén egy behajtani tilosban parkoló járművet rögzítettek az Örs vezér tere közelében. A sofőr itt elkezdett a csomagtartó környékén pakolni. Pár perccel később már a rendőrök hallgatták a férfi magyarázatát, miszerint nem ő vezetett, egy ismerős volt a sofőr, aki nem tudni, hová ment.

A kamerafelvételek azonban nem felejtenek, és gyorsan kiderült, hogy ő volt a sofőr, az autó nem az övé, mint ahogyan a csomagtartóban lévő, félmillió forintot érő szerszámok sem, amelyeket gondosan összepakolt magának.

B. László elszámoltatása során kiderült, hogy nincs is jogosítványa, emellett korábban több alkalommal követett el, vagy kísérelt meg lopást elkövetni gépjárművekből. A férfi még ekkor is próbálta menteni a menthetőt, állítása szerint nem lopni, hanem kocsikázni akart. Nem sokkal később az autó tulajdonosa is jelentkezett a rendőrségen, hogy eltűnt az autója.

A feltételezett elkövetőt előállították, és kezdeményezték letartóztatását.