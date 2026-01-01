A Jahn Ferenc Kórházban született az újév első fővárosi babája

Éjfél után négy perccel született az újév első fővárosi babája, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben – közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született. A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra az édesanyja második gyermekeként.
Magyarország első újévi babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban született, nulla óra nulla perckor.Pontban éjfélkor, Kistarcsán született Magyarország első újévi babája