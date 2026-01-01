Pontban éjfélkor, Kistarcsán született Magyarország első újévi babája

újév;újszülött;Kistarcsa;Flór Ferenc Kórház;2026;

2026-01-01 08:56:00 CET

Alíz Jusztina nulla óra nulla perckor jött világra a Flór Ferenc Kórházban.

Nulla óra nulla perckor született Magyarországon az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban – tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

A kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, és természetes úton született. A 34 éves édesanya és a baba is egészséges – áll a közleményben.

Az újév első fővárosi babája, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben született, éjfél után négy perccel.