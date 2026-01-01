Többen meghaltak, amikor tűz ütött ki egy svájci síparadicsomban

Szilveszter;újév;tűz;Svájc;síparadicsom;

2026-01-01 09:45:00 CET

Több tucat ember életét vesztette, a sebesültek száma meghaladja a százat.

Több ember életét vesztette, amikor tűz keletkezett szilveszter éjszaka a svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában – írja a BBC.

A rendőrség közlése szerint a lángok hajnalban, fél 2 körül csaptak fel, a Constellation nevű bárban, ahol épp az újév beköszöntét ünnepelték. Az érintett területet lezárták, tíz helikoptert, 40 mentőautót és 150 mentőst riasztottak a helyszínre. A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület látható.

A svájci hatóságok csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján a rendőrség közölte, hogy

a tűzben több tucat ember vesztette életét és több mint százan megsebesültek, a tájékoztatás szerint számos különböző ország állampolgára érintett.

Beatrice Pilloud, Wallis kanton főügyésze elmondta, hogy a körülmények feltárása érdekében nyomozás indult, arra utaló jelről pedig nem tudni, hogy bármilyen jellegű támadás állna a háttérben. Az áldozatok azonosítása folyamatban van, az érintettek családjai számára a hatóságok segélyvonalat hoztak létre.

A helyi kórház intenzív osztálya megtelt, több beteget máshova, például Milánóba szállítottak.

Meg nem erősített jelentések szerint tűzijáték vagy más pirotechnikai eszközök okozhatták a tüzet.