A Duna közepén rekedt egy kirándulóhajó, kétszáz utasa a fedélzeten szilveszterezett

Szilveszter;Budapest;Duna;Pozsony;kirándulóhajó;

2026-01-01 18:19:00 CET

Pozsony lett volna az úti cél.

Mintegy kétszáz utassal a fedélzetén a Duna közepén rekedt a 2018-ban vízre bocsájtott, december 26-án Passauból indult Nickovision kirándulóhajó. Melk és Bécs után Budapest volt az úti cél, de a magyar fővárosba az alacsony vízállás miatt már buszokkal vitték a program résztvevőt – írja az iho.hu.

A cikk szerint ezt követően Pozsony lett volna az úti cél, ám keddről szerdára virradó éjjel a 135 méter hosszú Nickovision Gönyű magasságában zátonyra futott, és megrekedt. Bár szerdán érkezett egy vontatóhajó, hogy szorult helyzetéből kimentse, az igyekezet sikertelen maradt, ezért az utasok Pozsony helyett a hajón szilvesztereztek. Újévkor egy újabb hajótárs igyekezett vontára venni a kirándulóhajót, eredménytelenül.

A fejleményekről a 46 máltai utasra tekintettel a Times of Malta számolt be, a lap egyiküket el is érte, ő azt mondta: „Nem igazán tehetünk ellene semmit. De a tegnapi este nagyon szép volt. Mindenki boldog volt, és mindannyian élveztük. Most azt mondták nekünk, hogy pakoljuk össze a holminkat, és ebéd után átvisznek minket egy másik hajóra, ami Pozsonyba indul.”