Karácsony Gergely: Új kiegyezésre van szüksége Budapestnek

Budapest;újév;Karácsony Gergely;2026;

2026-01-01 15:20:00 CET

A főpolgármester közölte: minden bizonytalanság és fenyegetés ellenére a 2026-os évre mint a főváros „új aranykorának kezdetére”, vagy legalábbis ennek a lehetőségére gondol.

Idén a BKV kelenföldi buszgarázsából küldte el újévi jókívánságait Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. A Facebook-oldalán közzétett videójában a helyszínnel kapcsolatban kiemelte, 500-an dolgoznak ott a „Budapest család” 27 ezer tagjából, „és ha van igazán bravúros statikai megoldás, hát az az, ahogy ők megtartják a várost, viszik a hátukon és működtetik minden nap”.

– És hogy ez nem magától értetődő már, hogy ezért újra és újra meg kell küzdeni Budapest működőképességéért és a Budapest-család dolgozóinak kijáró megbecsülésért. Kiállni ezért, képviselni és megvédeni, összekapaszkodni és újra meg újra nekiveselkedni, ez a mindennapos küszködés telepedett rá a mögöttünk hagyott, amúgy is zavaros és vészterhes évre Budapesten – fogalmazott, megjegyezve, hogy újra és újra meg kell védeni a várost a kormány „kisstílű sarcpolitikájától”.

Karácsony Gergely kiemelte, jó esély van arra, hogy a 2026-ban folytatódó perekkel visszaszereznek valamennyit a Budapesttől elvett pénzből. Csakhogy – idézte fel – éppen karácsonykor újabb „ajándékot” kapott Budapest: a bejelentést, hogy 2026-ban minden eddiginél többet, közel 100 milliárd forintot akarnak elvonni a fővárostól.

– Ebből a pénzből négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat, háromszor a Petőfi hidat. Ha jövőre csak feleannyi busz, villamos és metró közlekedne a városban, akkor sem tudnánk ezt a pénzt kifizetni

– jegyezte meg a főpolgármester, hozzátéve, a kormány tehát 2026-ra sem adta fel a tervét, tönkre akarja tenni Budapestet.

Ebből a főpolgármester szerint három dolog következhet:

az egyik lehetőség, hogy a budapestieknek járó közszolgáltatások helyett a város a kormánynak fizet, vagyis a budapestiek kárán a kormány gazdagszik tovább. Csakhogy – jegyezte meg – ő nagyon komolyan gondolta, amikor azt mondta, Budapest gerincét nem engedi megroppantani, a fővárost eltolták a falig, és ha a kormány nem tesz le Budapest kirablásáról, nem állnak meg a falnál, hanem átmennek rajta.

az, változik a kormány hozzáállása – szerinte ebben bízni alighanem naivitás lenne.

ha a kormány a Budapest-ellenes politikáját leváltani nem akarja, marad a harmadik lehetőség, a kormány leváltása, „tudjuk, mert benne van a levegőben: 2026-ra a változás reményéből esély lett Magyarországon. Pont ezért akarják Budapestet megfojtani. Mert ha Budapest fellélegzik, akkor fellélegezhet az ország is.”

A főpolgármester közölte, azért akarják elpusztítani Budapest autonómiáját, mert ez a város példát mutatott 2025-ben is – ezzel kapcsolatban többek között Rákosrendező visszaszerzését, a köztér-megújítási programot, új közösségi közlekedési eszközök beszerzését, a független kultúra támogatását, a Pride helyett a legnagyobb szabadságmenet megszervezését említette.

– Budapest elmúlt évei tehát példát mutatnak arra, hogy a mindent centralizálni kívánó hatalommal szembeni védekezés erős szövetséget alakít ki a különböző autonómiák között. Budapest nem azért ragaszkodik az autonómiájához, mintha hátat akar fordítani az országnak. Épp ellenkezőleg! A nemzet fővárosának felelőssége, hogy a maga eszközeivel védje és óvja a szabadság köreit. És szükségünk is van ezeknek a támogatására. Szükségünk van az autonómiák összekapcsolódására. Szükségünk van egymás szabadságára, mert szükségünk van egymásra – üzente.

Karácsony Gergely elmondta, ebbe kapaszkodik és erre épít, amikor

minden bizonytalanság és fenyegetés ellenére a 2026-os évre mint Budapest „új aranykorának kezdetére”, vagy legalábbis ennek a lehetőségére gondol.

Megjegyezte, idén Budapest egykor volt aranykorának évfordulóira emlékeznek majd, hiszen 150 éves lesz az Andrássy út és a Margit híd, 130 éves a Szabadság híd, a földalatti és a Nagykörút.

A főpolgármester beszédében leszögezte: új kiegyezésre van szüksége Budapestnek és a vidéknek, Budapestnek és a kormánynak. Majd felidézte, mi volt számára a legfelemelőbb pillanat 2025-ben: az, amikor Pogány Judit József Attila Hazám című versét szavalta. – Föl kéne szabadulni már – idézte Karácsony Gergely, és úgy folytatta: „föl kéne szabadítani magunkat a saját magunk nyakára hozott elnyomás alól. Fölszabadítani a rossz beidegződéseink alól. Fölszabadulni a megszokás és a megosztás terhei alól. Fölszabadulva újra felismerni azt az egyszerű, de mégis újra és újra elfeledett igazságot, hogy a nemzet és a nemzet fővárosa csak együtt emelkedhet fel.”