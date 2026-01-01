Testi sértés, rablás és pirotechnikai eszközök miatt is intézkedtek szilveszter éjszaka Budapesten a rendőrök

Szilveszter;újév;rendőrség;rablás;BRFK;kábítószer;tűzijáték;testi sértés;pirotechnikai eszközök;

2026-01-01 14:30:00 CET

Összesen 673 gépjármű-ellenőrzést hajtottak végre, az alkoholszonda 9 esetben adott pozitív jelzést. Négy körözöttet is elfogtak.

A rendőrök és a közterület-felügyelők hat emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos jogsértések miatt szilveszter éjszaka Budapesten, míg hét esetben szabálysértési feljelentéssel éltek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). A Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján 33, az V. kerületi Önkormányzat rendelete alapján három esetben történt intézkedés. Pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt összesen 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést az egyenruhások, az intézkedések során 181 csomag pirotechnikai terméket vettek el.

A rendőrség közleménye szerint az éjszaka folyamán összesen 21 embert fogtak el testi sértés, kábítószer birtoklása, járművezetés ittas állapotban, eltiltás hatálya alatti járművezetés, rablás, rongálás, illetve garázdaság miatt. Mindezeken túl a rendőrök négy körözöttet is elfogtak.

Az egyenruhások 12 személyt állítottak elő, 25 esetben intézkedtek orvosi ellátásra. Szabálysértések elkövetése miatt összesen 29 emberrel szemben tettek feljelentést, 13 fővel szemben helyszíni bírságot, 5 személlyel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki, vagy közigazgatási eljárást indítottak. Összesen 673 gépjármű-ellenőrzést hajtottak végre, az alkoholszonda 9 esetben adott pozitív jelzést.

A közlemény felidézi, hogy a BRFK rendőrei a Készenléti Rendőrséggel, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával, valamint a fővárosi kerületek közterület-felügyeleteivel együttműködve, megemelt létszámmal voltak jelen Budapest közterületein. A rendőri jelenlét elsősorban a turisták által látogatott csomópontokra, a tömegképző helyekre, valamint a belvárosi területekre koncentrált.

A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor Budapest túlnyomó részén tilos volt tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni. Szilveszterkor a rendőrök a közterület-felügyelőkkel együttműködve látták el közterületi szolgálatukat. Az intézkedések során több esetben felvilágosítást adtak a megváltozott pirotechnikai szabályokról, valamint felléptek azokkal szemben, akik tiltott módon használtak tűzijátékot.