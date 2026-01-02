Újabb halálos áldozatai vannak az Iránban ötödik napja tartó tüntetéseknek

demonstráció;Irán;halálos áldozatok;összecsapások;tüntetéshullám;

2026-01-02 07:27:00 CET

A megélhetési válság nyomán kirobbant tüntetések több városra terjedtek ki, miközben a tiltakozások politikai követelésekkel és egyre keményebb hatósági fellépéssel párosulnak.

Újabb halálos áldozatai vannak az Iránban ötödik napja tartó tüntetéssorozatnak – számolt be róla a BBC.

A brit közszolgálati média beszámolója szerint az ötödik napja tartó tiltakozáshullámot az iráni valuta hirtelen és jelentős gyengülése váltotta ki, amely tovább mélyítette az ország gazdasági nehézségeit. A Fars hírügynökség közlése szerint a közép-iráni Lordegán városában két ember vesztette életét a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapások során, miközben a közösségi médiában terjedő felvételek a megmozdulásokról tanúskodnak. Az Azna városában történt zavargásokban további három halálesetről érkeztek jelentések, míg a nyugati Kuhdashtban egy ember halt meg, az érintettek kilétéről és körülményeiről eltérő beszámolók láttak napvilágot. Azna és Kuhdasht Irán nyugati részén található, míg a megmozdulások Lordegánban az ország középső térségében zajlottak. Csütörtökön a közösségi médiában több olyan felvétel jelent meg, amelyeken égő autók láthatók, miközben a biztonsági erők összecsaptak a tüntetőkkel.

A megmozdulások résztvevői között vannak, akik a legfelsőbb vallási vezető hatalmának megszűnését követelik, míg mások a monarchia visszaállítását sürgetik. A nap folyamán az ország több pontjáról érkeztek hírek újabb tüntetésekről és zavargásokról.

Szerdán országszerte bezárták az iskolákat, egyetemeket és közintézményeket, miután a hatóságok rendkívüli munkaszüneti napot rendeltek el. A hivatalos indoklás szerint erre a hideg időjárás miatti energiatakarékosság adott okot, sok iráni azonban úgy véli, a döntés célja valójában a tiltakozások visszaszorítása volt. A megmozdulások Teheránban kezdődtek, ahol kereskedők az iráni valuta újabb, jelentős gyengülése miatt vonultak utcára, mivel a riál értéke tovább csökkent az amerikai dollárhoz képest. Keddre az egyetemisták is csatlakoztak a tiltakozásokhoz, amelyek több városra is átterjedtek.

A mostani demonstrációk az ország legjelentősebb megmozdulásai azóta, hogy 2022-ben Mahsza Amini halála után országszerte tüntetések kezdődtek. A fiatal nő rendőrségi őrizetben hunyt el, miután az erkölcsrendészet azzal vádolta, hogy nem viselte megfelelően a fejkendőjét. Bár a jelenlegi tiltakozások kiterjedtek, méretük és intenzitásuk elmarad a két évvel ezelőtti eseményektől. A beszámolók szerint Teherán több városrészében fokozott biztonsági jelenlétről érkeztek hírek, miután a hatóságok lépéseket tettek a helyzet eszkalálódásának megelőzésére. Maszúd Pezeskian elnök kijelentette, hogy kormánya kész meghallgatni a tüntetők általa jogosnak ítélt követeléseit. Ezzel egyidőben Mohammad Movahedi-Azad legfőbb ügyész arra figyelmeztetett, hogy határozott választ adnak minden olyan kísérletre, amely az ország destabilizálását célozza.