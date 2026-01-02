Bajnai Gordon: A NER elitje számára sokkal nagyobb a tét, mint egy normális demokrácia választásán

korrupció;Bajnai Gordon;Orbán-rendszer;

2026-01-02 08:18:00 CET

A volt kormányfő szerint a hatalom elvesztése nem választási vereséget, hanem a rendszer nyertesei számára személyes és anyagi kockázatot jelent.

Az Orbán-kormány az EU-n kívüli pályára készül, noha a kilépéshez nincs sem társadalmi többsége, sem gazdasági terve – jelentette ki a hvg.hu-nak adott nyilatkozatában Bajnai Gordon volt miniszterelnök.

A világ egyik legbefolyásosabb beruházásitőke-közvetítő cégének, a Campbell Lutyens vezérigazgatója azt mondta, az elmúlt 16 év kommunikációjából világosan látszik: a kormány azzal számol, hogy az általa épített rendszer nem tartható fenn hosszú távon az EU keretei között. Szerinte az Orbán-kormány arra készül, hogy egyszer, egy alkalmas pillanatban az ország ki fog kerülni az Unióból, addig pedig a lehető legtöbbet próbálja kiszedni belőle, és a kereteket gyengíti. Az irány határozott, csak nem határidőhöz kötött – vélekedett.

A korábbi miniszterelnök szerint az elmúlt 16 év iránya lefelé viszi az országot, ezen az irányon változtatni kell. Bárki, aki ezt a változást el tudja hozni, aki az országot középről és középre próbálja vezetni, jobb a jelenleginél. Magyarországnak a tényleges nemzeti érdekekre alapozott, jó kormányzásra van szüksége. Ez nagyon nehéz feladat, mert az elmúlt másfél évtized súlyos károkat okozott nemcsak a gazdaságban és az állami ellátórendszerekben, hanem a fejekben is – mondta. Úgy véli, aszimmetrikus küzdelem zajlik: aki tényekkel és szakmai érvekkel próbál meggyőzni, hátrányban van a megosztásra építő politikusokkal szemben. Mivel a populizmusnak alárendelt kormányzás idővel kudarchoz vezet, Magyarországon is eljöhet egy kijózanító pillanat. Akkor legalább egy ideig újra lehet értelmesen és komolyan beszélni közös dolgainkról.

Arra a kérdésre, hogy mit tanult a 2014-es baloldali–liberális választási szövetség kudarcából, azt felelte, a kedvező gazdasági konjunktúrában a frissen kiépülő Orbán-rendszer még rengeteg tartalékkal rendelkezett, miközben az előző korszak szereplői által dominált ajánlat nem volt vonzó. Hosszú időbe telt, míg az ellenzéki szavazók felismerték: az Orbán-kormány egy kétpárti választási rendszer alapjait rakta le – magyarázta. Ennek lényege, hogy legerősebb akkor is nyer, ha nem különösebben népszerű, feltéve, hogy az ellenzék széttagolt. Így a ténylegesen eldőlő körzetekben csak két erő állhat egymással szemben, amit az ellenzéki csoportok választásról választásra tanultak meg, vagy sokan inkább elszenvedtek a kimúlásukig – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, hogy nem ismeri a Tisza Párt vezetőit, nem ad számukra tanácsokat, és az interjúban elhangzottak kizárólag a saját véleményét tükrözik. Arra a kérdésre, hogy a fennálló rendszer keretein belül legyőzhető-e a Fidesz, úgy fogalmazott: ezt majd a jövő dönti el.

„Azt tudom, hogy a NER elitje számára sokkal nagyobb a tét, mint egy normális demokrácia választásán. Mivel nálunk egy állampárt gyakorlatilag elfoglalta az intézményrendszert és a gazdaságot, ha bukik, az a hatalom természetéből fakadóan rezsimváltást jelent. Azok számára, akik ebben a központilag irányított korrupciós rendszerben gazdagodtak meg, hatalmas kockázata van egy ilyen változásnak. A választáshoz vezető harc, és, ha veszítenek, az azt követő utóvédharc is ádáz lesz”

– fogalmazott.

Miniszterelnöki ciklusából pedig azt tanulta, hogy a politikai hitelesség megőrzése fontosabb, mint a népszerűség, mivel a népszerűség hullámzik, ám a hitelességet csak egyszer lehet elveszíteni. Azt hangoztatta, mindig világosan kell kommunikálni a nemzeti érdeket, az ország számára fontos stratégiai célt, ami az egyes intézkedéseket indokolja, a polgárokat pedig meg kell győzni: a lépéseket a magyarok közösségének érdekei diktálják, és nem a politikusok magánérdeke. Bajnai Gordon azt reméli, hogy az általa vezetett kormányról ez elmondható volt.