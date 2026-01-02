„Ez a hatalom ebből ért” – Párját ritkító ellenállással akadályozták meg egy egri idősotthon vezetőjének leváltását

vezető;leváltás;idősotthon;ellenállás;Eger;

2026-01-02 05:55:00 CET

Ha elküldik az igazgatót, mennek vele a munkatársak is.

Néhány nappal karácsony előtt, nem sokkal azután, hogy az általa irányított intézmény elnyerte az Eger Csillaga kitüntető címet, közölték Fehérné Mészáros Helgával, az egri Idősek Berva-völgyi Otthona vezetőjével, hogy húsz évnyi szolgálat után nem tartanak igényt e pozícióban a munkájára.

Mindezt egy december végi állománygyűlésen osztotta volna meg az idősotthont is magába foglaló Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (EGYSZI) pár hónapja megválasztott új igazgatója, Szabó György a munkatársakkal is, csakhogy váratlan ellenállásba ütközött. Az ott dolgozók ugyanis közölték, hogy ha vezetőjüket leváltják, akkor követik őt, és más munkahelyet keresnek.

Az idősotthon lakói és hozzátartozóik is egyöntetűen kiálltak a szakmailag korábban több díjjal is elismert, népszerű vezető mellett, aki a város közvéleménye szerint is nagyon sokat tett az a emberhez méltó demens-gondozásért, s kiállt a munkatársaiért is, ha arra volt szükség.

Az ellenszegülés láttán az igazgat végül visszakozott, s nem adta át megbízatás megszüntetéséről szóló dokumentumokat az otthon vezetőjének.

– Hihetetlen dolog történt! Olyan példaértékű kiállással találta magát szembe a hatalom, amihez nincs hozzászokva. Az Idősek Berva-völgyi Otthonában a meghirdetett állománygyűlésen, hivatalosan is bejelentették, hogy nem tartanak igényt tovább Fehérné Mészáros Helga vezető munkájára "mert már nem tud hozzájárulni az intézmény fejlődéséhez", a kiszemelt utódot pedig odarendelték bemutatkozásra. Ám a dolgozók egységesen bejelentették, ha megy a vezetőjük, akkor mennek ők is. Emellett a gondozottak és a hozzátartozók is mind kiálltak az intézményvezető mellett, olyan nyomást gyakorolva a teljesen alkalmatlan vezetőre, hogy az nem tehetett mást, mégsem adta át az iratot, mely a vezetői megbízás megszüntetéséről szól. Ez a hatalom ebből ért. Nincs más, mint kiállni egymásért, külön-külön gyengék vagyunk, de együtt erősek. Amíg ezt nem értjük meg Egerben is, addig eladják a fejünk felől az Ifjúsági házat, elajándékozzák az uszodánkat, bezárják a táborunkat, kirúgják a szakmai vezetőket, hogy lecseréljék mindet egy-egy NER bérencre” – írta ki közösségi oldalára az ügyről Pál György egri szocialista önkormányzati képviselő, aki lapunknak megerősítette: tudomása szerint az idősek otthona vezetője azóta sem kapott írásbeli értesítést arról, hogy nem kötnek vele szerződést újabb öt évre. Ez a pozíció határozott időre, öt évre szól, s annak betöltéséről az EGYSZI mindenkori vezetője dönt.

Egy másik helyi ellenzéki képviselő, a kutyapárti Domán Dániel felidézte: a fideszes városvezetés sorra szabadulna meg azoktól a feladatoktól, amelyek nem termelnek profitot a város számára, s idesorolta az idősotthont is. Korábban ugyanis már zajlott egyfajta háttéregyeztetés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal arról, hogy átvennék-e a létesítmény működtetését, amit a város felajánlott, de megegyezés végül nem történt. Az idősek otthona így egyelőre az önkormányzat fennhatósága alatt marad, de a politikus szavai szerint az intézmény így sincs biztonságban, különösen most, hogy közel húsz év tapasztalat után félre akarták állítani annak vezetőjét.

– Nem pusztán egy személyes politikai leszámolásról van szó. Az intézmény valamennyi alkalmazottja és minden bentlakó elveszítené azt a stabilitást, ami eddig kapaszkodót jelentett.

Ha van hely, ahol a legkisebb politikai beavatkozás is romboló, akkor az épp egy idősotthon. Ott, ahol a kiszámíthatóság nem luxus, hanem létfeltétel – fogalmazott.

Kerestük Szabó Györgyöt, a Gyermekjóléti és Szociális Intézmény néhány hónapja kinevezett igazgatóját, de szabadságát tölti, így nem értük el. Ő korábban a megyei lapnak úgy nyilatkozott: Fehérné Mészáros Helga vezetői megbízatása határozott időre, öt évre szólt, amely 2025. december 31-én lejár. Ez a megbízatás jogszabályi keretek között, előre rögzített időpontban szűnik meg. Szavai szerint nem felmondás történt, csupán a lejáró vezetői megbízatást nem áll szándékában meghosszabbítani, de továbbra is számítanak a munkájára a végzettségének megfelelő munkakörben. Hozzátette: a döntés oka nem politikai, hanem szakmai jellegű. Az elmúlt időszakban ugyanis szavai szerint nem sikerült olyan együttműködést kialakítaniuk, amely az intézmény hatékony, kiegyensúlyozott és hosszú távon fenntartható működéséhez szükséges lett volna.

Elértük viszont Szabó György helyettesét, Szepesi Krisztinát, akitől azt kérdeztük, január elsejével vajon továbbra is az eddigi vezető irányítja-e az egri Idősek Berva-völgyi Otthonát, mire röviden csak annyit felelt: igen. Kérdés ugyanakkor, hogy ha meg is hosszabbítják az ellenállás láttán az igazgató vezetői megbízatását, az vajon meddig szól majd. Próbáltuk elérni az idősotthon vezetőjét, de csak a helyettesével sikerült beszélnünk. Ő annyit mondott: egyelőre semmilyen írásos dokumentumot nem láttak arról, ki lesz az intézmény vezetője 2026. január elsejétől.