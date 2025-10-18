Amerika élmények, hányódások és félsikerek a színház, beatköltők, kávézók és ír kocsmák forgatagában, a St. Louis–San Francisco–Brooklyn tengely spiráljában. Gyukics Gábor tengerentúli élményei könyv alakban a Tiszatáj Kiadó gondozásában jelennek meg idén novemberben.
Egyelőre nem világos, hogy balesetről vagy merényletről van-e szó.
Üresek a terek a koronavírussal sújtott észak-olasz városokban, van, ahol hiánycikk a hús és a palackozott víz is. Kínában eközben hivatalosan javult a helyzet.
A pilótasapkát viselő, röfögve köszönő Lilou akár a beszállásig kísérheti az ideges utazókat.
Nem ez az első eset, hogy a fiatal klímaaktivista képmása tűzfalra kerül.
Kutatók kifejlesztettek egy olyan műszert, amely lefordítja azokat az agyi elektromos jeleket, amelyek egy kérdésre való válaszhoz kapcsolódnak és diagrammákká írja át őket.
Az augusztus 20-án életbe lépő intézkedés érinti a reptéri éttermeket, kávézókat és az automatákat is.
Ismét bozóttüzek pusztítanak az Egyesült Államok legnagyobb lélekszámú tagállamában, Kaliforniában – írja az MTI.
Lemondott San Francisco rendőrfőnöke azt követően, hogy csütörtökön egy rendőrtiszt lelőtt egy fiatal fekete nőt, aki egy valószínűleg lopott autót vezetett. Greg Suhr lemondását a polgármester, Ed Lee jelentette be.
Grandiózus terv megvalósításába kezdett San Francisco: 2020-ra a napi több száz tonna hulladékot teljes egészében vissza kívánja juttatni a gazdaságba. Eközben hazánkban a kormány új hulladékgazdálkodási stratégiájában az újrahasznosítással szemben az égetés előtérbe helyezését preferálja.