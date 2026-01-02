Korrupció gyanújával letartóztattak huszonegy embert a 160 halálos áldozatot követelő hongkongi épülettüzet követő razziákban

Hongkong;razzia;korrupciógyanú;épületfelújítás;épülettűz;

2026-01-02 12:02:00 CET

A vizsgálatok két, egymástól független visszaélést érintenek, amelyek nem kapcsolódnak a korábbi tűzesethez.

Hongkong korrupcióellenes hatósága huszonegy embert vett őrizetbe több, lakóépületeken végzett felújítási munkával összefüggésben – írja a Reuters.

Az intézkedések az utóbbi hetekben váltak látványosan szigorúbbá, miután november végén több mint 160 ember vesztette életét, amikor több magas toronyház leégett a városban. John Lee, Hongkong kormányzója ezt követően független vizsgálóbizottság felállítását rendelte el, amelynek feladata a tűzesetek körülményeinek, az építőipari gyakorlatnak az átvilágítása, valamint annak megállapítása, hogy történt-e manipuláció a közbeszerzési és szerződéskötési eljárások során.

A korrupcióellenes hatóság pénteki közlése szerint a múlt héten célzott akciót indítottak egy szervezett bűnözői körökhöz köthető, épületfelújítási munkákhoz kapcsolódó visszaélésekben érintett korrupciós hálózat ellen. Az őrizetbe vett 21 ember között közvetítők, projekt-tanácsadók, kivitelezők, valamint a két érintett lakóépület tulajdonosi testületének tagjai is szerepelnek.

Az egyik ügyben a gyanú szerint az érintett kivitelező megvesztegette a projekt-tanácsadóját és a tulajdonosi testület egyes tagjait annak érdekében, hogy elnyerjen egy mintegy 33 millió hongkongi dollár értékű megbízást. Egy másik épület esetében a hatóságok szerint közvetítők szabálytalan módszerekkel szereztek meg lakói meghatalmazásokat, hogy ezzel befolyásolják a döntéshozatalt, és előnyhöz jussanak a későbbi felújítási munkák elnyerésében. Az ügy részleteiről a hatóságok nem adtak ki további tájékoztatást.

A korrupcióellenes bizottság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az épületek karbantartása közvetlenül érinti a lakókat, és számos szereplő érdekeit kapcsolja össze, ezért ezen a területen a visszaélések feltárása régóta kiemelt feladatuk.

A mostani akcióban érintett két épület a Kelet-Kowloonban található Kwun Tong kerületben van, és nem áll közvetlen kapcsolatban a Wang Fuk Court nevű épülettel, ahol november 26-án a halálos kimenetelű tűz keletkezett. A korrupcióellenes hatóság közlése szerint a Wang Fuk Court felújításával összefüggésben indított külön eljárásban eddig legalább 11 embert vettek őrizetbe korrupció gyanújával.

A hatóságok szerint a felújítás során használt silány minőségű építőanyagok hozzájárultak a tűz kialakulásához.