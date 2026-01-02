Trump beavatkozással fenyeget az iráni tüntetők elleni erőszak miatt

Irán;beavatkozás;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-01-02 11:11:00 CET

Világossá tette, hogy Washington kész lépéseket tenni a helyzet alakulásától függően.

Ha Irán szokás szerint békés tüntetőkre lő és megöli őket, akkor az Amerikai Egyesült Államok a segítségükre fog sietni – írta ki Donald Trump egy, pénteki, a Truth Socialön közzétett bejegyzésében.

Mint korábban hírt adtunk róla, újabb halálos áldozatai vannak az Iránban ötödik napja tartó tüntetéssorozatnak, amelyet a hazai valuta hirtelen és jelentős gyengülése váltott ki, ami tovább mélyítette az ország gazdasági nehézségeit.

Az elnök rövid bejegyzésében úgy fogalmazott: „készen állunk az indulásra”. Köszönjük a figyelmet – zárta sorait Trump.