Az újévi régi duma hete

újév;Orbán Viktor;hazugságvizsgáló;

2026-01-03 06:00:00 CET

Hazugságvizsgáló

Azt állította Orbán Viktor (az M1 állami tévének adott interjújában), hogy az áprilisi választásokon arra kér mandátumot az emberektől, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból.

Ezzel szemben a tény az, hogy erre nem kell mandátumot kérnie, mert európai háború nincs, és ha lenne, azt Oroszország indítaná, nem Európa. Tudjuk persze, Orbán ezt csak azért mondja, hogy közben azzal vádolhassa a Tisza Pártot, hogy az háborúba vinné Magyarországot, ám Magyar Péter többször is megerősítette, kormányra jutása esetén nem szállna be Ukrajna katonai támogatásába. Úgyhogy ő is erre kér mandátumot. De – és ez a baja Orbánnak – sok minden másra is.

Azt is állította a miniszterelnök (ugyanott), hogy ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, lehet békegazdaságunk.

Ezzel szemben a tény az, hogy az Orbán-kormány hihetetlen nagyságú, 16 milliárd euró hitelt igényelt egy új európai programból katonai célú fejlesztésekre. Ha ez nem hadigazdaság, akkor Orbán nem ismeri a fogalmat. Sajnos ismeri.

Azt állította továbbá Orbán (szintén az interjúban), hogy a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetés után kell meghozni, mert ha „partizán, egyedi döntések születnek”, és ha a döntéshozó épp rossz napot fogott ki, mint például a kegyelmi ügyben, akkor annak messze ható következményei lesznek.

Ezzel szemben a tény az, hogy a kegyelmi döntéseket ugyan formálisan az államfő hozza meg, de mindig az igazságügyi tárca felterjesztése alapján. Ha pedig az elnök annak ellentmond, akkor utólag a miniszternek kell az ő döntését ellenjegyeznie. Így történt ez a bicskei pedofil-ügyben is, tehát a döntéshozók nem egy, hanem több rossz napot fogtak ki, ráadásul többen is. Hogy a partizán elnökön és a partizán miniszteren kívül pontosan hányan és kik, azt a mai napig nem tudjuk.

Azt is állította a kormányfő, hogy egy kormányzópártnak másodlagosak az ellenzéki pártokkal folytatott párbajok, csörték, és kárára lenne az országnak, ha a kormánytól azt várnák, hogy kormányzás helyett kampányoljon.

Ezzel szemben a tény az, hogy a Fidesz másfél éve mással sem tölti a munkaidejét meg a kormányzását is, mint a Tiszával folytatott háborúval. Politikájában, intézkedéseiben mindent ennek rendel alá. És igen – speciel ebben Orbán igazat mondott –, ez kárára van az országnak. Nem kicsit, nagyon.

Azt állította ezen kívül Orbán, hogy neki nem az volt a dolga az elmúlt időszakban, hogy benevezzen a kampányversenyfutásba, hanem hogy távol tartsa Magyarországot a bajtól és a veszedelemtől.

Ezzel szemben a tény az, hogy a miniszterelnök minden korábbinál nagyobb mértékben benevezett a kampányversenyfutásba; többet szerepelt, nyilatkozott, posztolt, üzent, videózott, mint az előző három évben összesen. A bajtól és veszedelemtől pedig ugyanannyira védte meg Magyarországot, mint Tusk Lengyelországot, Merz Németországot, vagy von der Leyen és a NATO Európát. Közben azonban Putyin még mindig, napról-napra közeledik felénk. Van elegendő, veszedelemtől védő fehér zászló a Karmelitában?

